2020-03-24T14:30:48+03:00
Общество

«Платите безналично»: из-за коронавируса Центробанк рекомендовал россиянам меньше использовать купюры

Кредитные организации просят усилить меры профилактики
Алена КУЛЕШОВА
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Кредитные организации просят усилить меры профилактики из-за ситуации с коронавирусом.Кредитные организации просят усилить меры профилактики из-за ситуации с коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кредитные организации просят усилить меры профилактики из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает центральный банк. В письме на его сайте говорится, что больше всего работники и клиенты рискуют, обращаясь с наличными купюрами.

— Банкноты — это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус в течение 3-4 дней. Банк России по стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям «чистые» банкноты, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Владимира Демиденко, заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Замдиректора подчеркивает, что сейчас особенно важно, чтобы правилами безопасности не пренебрегали и банки. В частности, деньги должны выдерживать в банке не менее 3-4 дней в отдельном боксе, принимать сами купюры из рук людей нужно только в масках и одноразовых перчатках, а также ограничить работу банкоматов, в которых банкноты принятые от одного клиента могут быть сразу выданы другому: без обработки в банке.

Однако, стоит отметить, что эта мера не означает запрет наличных в целом. Суть в том, что банкоматы бывают разные: некоторые только выдают деньги либо выполняют обе операции. Но во втором случае купюры в банкомате не перемешиваются, и содержаться в разных ячейках. То есть, деньги, которые только поступили, потом будут забраны инкассаторами и отданы в банк, а деньги, которые получают люди, уже «чисты» и не несут в себе опасности.

Сейчас людям рекомендуют больше использовать безналичные формы оплаты. Кстати, в Китае такая мера борьбы с коронавирусом уже практиковалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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