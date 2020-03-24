2020-03-24T11:11:13+03:00
Общество

«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии

Ролик появился на канале Youtube
Надежда РЫЖКИНА
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По сюжету ангел-хранитель не пускает дедушку на улицу, где есть риск заразиться. Фото: стоп-кадрПо сюжету ангел-хранитель не пускает дедушку на улицу, где есть риск заразиться. Фото: стоп-кадр
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Ученики Сибирской школы кино и телевидения выпустили короткий ролик под названием «Живи, дед». Он посвящен коронавирусу, а точнее, его опасности для пожилых людей.

Главные герои видео — дедушка и ангел-хранитель. Ангел предупреждает пенсионера о том, что сейчас тому небезопасно ходить в магазин за продуктами, выгуливать собаку — пусть эти обязанности возьмут на себя молодые люди. Сходить в кино с внуком он ему тоже не разрешает. «Не надейтесь на ангелов. Помогите родителям», — такими словами заканчивается ролик.

— По данным ВОЗ во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет, — рассказали создатели видео на своей странице в Youtube.

Роль дедушки сыграл Павел Харин — заслуженный артист России, актер труппы новосибирского театра «Глобус». Роль его ангела-хранителя исполнил Артем Гек — актер театра-студии «Жить на Севере».

Живи, дед / Live.#coronavirus #COVID #COVID19 #oldman По данным ВОЗ во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем - сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет. According to the World Health Organization data, during a pandemic of Covid 19, people over 60 are in a special risk zone. They already have chronic health problems: cardiovascular, respiratory, and diabetes.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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