«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии

Ученики Сибирской школы кино и телевидения выпустили короткий ролик под названием «Живи, дед». Он посвящен коронавирусу, а точнее, его опасности для пожилых людей.

Главные герои видео — дедушка и ангел-хранитель. Ангел предупреждает пенсионера о том, что сейчас тому небезопасно ходить в магазин за продуктами, выгуливать собаку — пусть эти обязанности возьмут на себя молодые люди. Сходить в кино с внуком он ему тоже не разрешает. «Не надейтесь на ангелов. Помогите родителям», — такими словами заканчивается ролик.

— По данным ВОЗ во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет, — рассказали создатели видео на своей странице в Youtube.

Роль дедушки сыграл Павел Харин — заслуженный артист России, актер труппы новосибирского театра «Глобус». Роль его ангела-хранителя исполнил Артем Гек — актер театра-студии «Жить на Севере».

