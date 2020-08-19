Автоэкспедиция «КП»: журналисты и блогеры отправляются в путешествие на Алтай

Фото: Михаил ДОКУКИН

За четрыре дня мы проедем более 1200 километров и покажем не только достопримечательности Белокурихи и интересные места на Алтае, но и попробуем найти ответ на вопрос: «Куда исчезла чудь белоглазая»? Чудь белоглазая - это самое загадочное племя, представители которого много сотен лет назад населяли Алтай. Согласно преданию этот народ жил в ямах, выкопанных в лесу между деревьями. Но затем ушел под землю, спрятав свои богатства. Говорят, входы в подземелья можно найти и сейчас в разных местах Алтая.

Наше путешествие мы начнем с исследования места силы - города-курорта Белокуриха и его окрестностей. Там мы не только попробуем отыскать следы племени, но и узнаем, почему в сибирский Давос едут за здоровьем со всей России!

Многие мечтают поехать на Алтай, вдохновляясь фотографиями живописных пейзажей, которые манят туристов в эти места. Мы готовы взять Вас в наше путешествие виртуально!

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