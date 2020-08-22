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Туризм

В поисках чуди белоглазой: куда исчезли славянские гномы и почему их следы надо искать в Сибири

«Комсомолка» и блогеры отправились на поиски полумифического народа. Наш путь лежит из Новосибирска в Горный Алтай
Михаил ГлотовМихаилГлотов
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Возможно, чудь белоглазая превратилась в духов. Проверим!

Возможно, чудь белоглазая превратилась в духов. Проверим!

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наш журналист и шесть блогеров отправились в очередную автоэкспедицию «Комсомольской правды», чтобы познакомить читателей с красотами Сибири, а также мифологией.

По следам чуди белоглазой мы отправились на паркетнике KIA SPORTAGE (вон он на заднем плане).

По следам чуди белоглазой мы отправились на паркетнике KIA SPORTAGE (вон он на заднем плане).

Фото: Михаил ДОКУКИН

Мы поставили себе цель - найти следы сказочного народа – белой, или белоглазой чуди, следы которого теряются в Сибири.

Интересно, о чём думал народ чуди белоглазой в середине августа в Сибири? Фото: Антон ВЕСЕЛОВ.

Интересно, о чём думал народ чуди белоглазой в середине августа в Сибири? Фото: Антон ВЕСЕЛОВ.

Куда исчезла чудь белоглазая, точно теперь никто не скажет. Предания гласят, что обитало это дивное племя и в Архангельском крае, и на Ямале, и на Урале, и на Алтае. Рассказывали о нем русичи в «Повести временных лет», финны в своих сагах, коми в песнях... Впечатление такое, будто чудь жила везде, и у каждого народа она была своя.

А дорога серою лентою вьётся…

А дорога серою лентою вьётся…

Фото: Михаил ДОКУКИН

Верно одно: были те люди коренастыми альбиносами с белой радужкой глаз и волосами снежного цвета. Этакие славянские гномы. Сказочно богатые, сокровища свои они унесли под землю, когда в их края пришла царская власть. А может, в духов превратились - есть и такие народные предположения.

Чудь белоглазая, мы едем к тебе с миром! Фото: Артём НАРБУТ.

Чудь белоглазая, мы едем к тебе с миром! Фото: Артём НАРБУТ.

Словом, загадка эта таинственная и манящая. Поэтому редакция «КП» - Новосибирск» снарядила экспедицию в Горный Алтай попытать счастья в поисках следов загадочного народа, ведь последний раз видели их как раз где-то на берегах Бии и Катуни. На наше счастье компания «Делимобиль» недавно открыла направление до Чемала, Телецкого озера и курорта Белокуриха. И вот мы уже мчим на комфортных паркетниках KIA SPORTAGE навстречу всамделишным древнеславянским приключениям.

Первые 400 км до Горного Алтая – самые легкие и живописные

Первые 400 км до Горного Алтая – самые легкие и живописные

Фото: Михаил ДОКУКИН

Первый этап нашей экспедиции - разминочный. 400 километров из Новосибирска до Белокурихи по ровной дороге и живописнейшим местам. Каждый квадратный сантиметр так и просится в «Инстаграм». И вот где мы рекомендуем при случае запечатлеться каждому: на озере в районе Линево, у стелы с надписью Бийск, на въезде на кольцо между Бийском и Белокурихой.

Зачекинились в Бийске. Полёт нормальный! Фото: Артём НАРБУТ.

Зачекинились в Бийске. Полёт нормальный! Фото: Артём НАРБУТ.

При этом по всему маршруту по обе стороны шоссе простирается восхитительно прекрасное море цветущего подсолнечника. Не утоните в лайках после публикации живописных снимков!

Целое море подсолнухов!

Целое море подсолнухов!

Фото: Михаил ДОКУКИН

Кстати, поделимся лайфхаком. Сэкономить время на сборы и бюджет экспедиции нам помог сервис предзаказа гипермаркетов «Лента». Накануне выезда на сайте каждый из участников выбрал все необходимое, а утром мы забрали заказ по пути в одной из точек сети. Очень удобно - не надо бегать по магазину и думать в последний момент, не забыл ли ты что-то купить.

С предзаказом «Ленты» путешествовать ну очень удобно!

С предзаказом «Ленты» путешествовать ну очень удобно!

Фото: Михаил ДОКУКИН

Со всеми остановками на фотографирование и перерывами на перекус до гостеприимной Белокурихи мы добрались к вечеру. Тут решили остановиться на пару дней, насладиться нашим сибирским Давосом. Заодно расспросим местных о чуди белоглазой. Есть предчувствие, что можем узнать кое-что, доселе нам неведомое…

Вот она - наша сибирская Швейцария! Фото: Елена ИВАЩУК.

Вот она - наша сибирская Швейцария! Фото: Елена ИВАЩУК.

Следить за нашим чудным путешествием можно на сайте kp.ru, в соцсетях под хештегом #экспедициякп, также наши путники рассказывают о своих приключениях каждое утро по будням на волне 98,3 FM.

#экспедициякп #сибирьудивляет #дио #делимобиль #лента

Наше путешествие только начинается, спешите присоединиться!

Наше путешествие только начинается, спешите присоединиться!

Фото: Михаил ДОКУКИН

Наш генеральный партнер гипермаркет «Лента»

Наш генеральный партнер Алтайская косметическая компания «Две линии»

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