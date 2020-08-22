В поисках чуди белоглазой: куда исчезли славянские гномы и почему их следы надо искать в Сибири

Возможно, чудь белоглазая превратилась в духов. Проверим! Фото: Олег УКЛАДОВ

Наш журналист и шесть блогеров отправились в очередную автоэкспедицию «Комсомольской правды», чтобы познакомить читателей с красотами Сибири, а также мифологией.

По следам чуди белоглазой мы отправились на паркетнике KIA SPORTAGE (вон он на заднем плане). Фото: Михаил ДОКУКИН

Мы поставили себе цель - найти следы сказочного народа – белой, или белоглазой чуди, следы которого теряются в Сибири.

Интересно, о чём думал народ чуди белоглазой в середине августа в Сибири? Фото: Антон ВЕСЕЛОВ.

Куда исчезла чудь белоглазая, точно теперь никто не скажет. Предания гласят, что обитало это дивное племя и в Архангельском крае, и на Ямале, и на Урале, и на Алтае. Рассказывали о нем русичи в «Повести временных лет», финны в своих сагах, коми в песнях... Впечатление такое, будто чудь жила везде, и у каждого народа она была своя.

А дорога серою лентою вьётся… Фото: Михаил ДОКУКИН

Верно одно: были те люди коренастыми альбиносами с белой радужкой глаз и волосами снежного цвета. Этакие славянские гномы. Сказочно богатые, сокровища свои они унесли под землю, когда в их края пришла царская власть. А может, в духов превратились - есть и такие народные предположения.

Чудь белоглазая, мы едем к тебе с миром! Фото: Артём НАРБУТ.

Словом, загадка эта таинственная и манящая. Поэтому редакция «КП» - Новосибирск» снарядила экспедицию в Горный Алтай попытать счастья в поисках следов загадочного народа, ведь последний раз видели их как раз где-то на берегах Бии и Катуни. На наше счастье компания «Делимобиль» недавно открыла направление до Чемала, Телецкого озера и курорта Белокуриха. И вот мы уже мчим на комфортных паркетниках KIA SPORTAGE навстречу всамделишным древнеславянским приключениям.

Первые 400 км до Горного Алтая – самые легкие и живописные Фото: Михаил ДОКУКИН

Первый этап нашей экспедиции - разминочный. 400 километров из Новосибирска до Белокурихи по ровной дороге и живописнейшим местам. Каждый квадратный сантиметр так и просится в «Инстаграм». И вот где мы рекомендуем при случае запечатлеться каждому: на озере в районе Линево, у стелы с надписью Бийск, на въезде на кольцо между Бийском и Белокурихой.

Зачекинились в Бийске. Полёт нормальный! Фото: Артём НАРБУТ.

При этом по всему маршруту по обе стороны шоссе простирается восхитительно прекрасное море цветущего подсолнечника. Не утоните в лайках после публикации живописных снимков!

Целое море подсолнухов! Фото: Михаил ДОКУКИН

Кстати, поделимся лайфхаком. Сэкономить время на сборы и бюджет экспедиции нам помог сервис предзаказа гипермаркетов «Лента». Накануне выезда на сайте каждый из участников выбрал все необходимое, а утром мы забрали заказ по пути в одной из точек сети. Очень удобно - не надо бегать по магазину и думать в последний момент, не забыл ли ты что-то купить.

С предзаказом «Ленты» путешествовать ну очень удобно! Фото: Михаил ДОКУКИН

Со всеми остановками на фотографирование и перерывами на перекус до гостеприимной Белокурихи мы добрались к вечеру. Тут решили остановиться на пару дней, насладиться нашим сибирским Давосом. Заодно расспросим местных о чуди белоглазой. Есть предчувствие, что можем узнать кое-что, доселе нам неведомое…

Вот она - наша сибирская Швейцария! Фото: Елена ИВАЩУК.

Следить за нашим чудным путешествием можно на сайте kp.ru, в соцсетях под хештегом #экспедициякп, также наши путники рассказывают о своих приключениях каждое утро по будням на волне 98,3 FM.

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Наше путешествие только начинается, спешите присоединиться! Фото: Михаил ДОКУКИН

Наш генеральный партнер гипермаркет «Лента»

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