В поисках славянских гномов: дорогу к белоглазой чуди указал Рерих

Вершина горы Церковки покорена. Фото: Михаил ДОКУКИН

Второй день автоэкспедиции «Комсомольской правды» начался с мозгового штурма: кто может рассказать нам о самом загадочном племени земли? Решили расспросить местных жителей и краеведов, а также частых гостей Белокурихи, приезжающих сюда за энергией и силой. Тем более что с ослаблением карантинных мер курорт ожил, сюда заселилась масса интересных людей.

Сева мокин греет косточки после дождя в фитобочке санатория «Белокуръ» Фото: Михаил ДОКУКИН

Гора Церковка, что ты скрываешь?

Но для начала заглянем в литературу. Многочисленные легенды повествуют о том, что в нашей стране - на Севере, Урале и в Сибири - проживал древний белоглазый народ - чудь, обладавший особыми мистическими способностями и знаниями. Эти люди могли использовать силу природы - огня, ветра, земли и воды, - однако бесследно исчезли. Считается, что чудь ушла под землю ждать своего часа, а входы в убежища и выходы завалила камнями.

У многих от алтайских красот перехватывает дыхание, вот и блогер Антон Веселов запил впечатления водой DIO. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Если очертания скалы кого-то напоминают, то она становилась для алтайцев особенной, наделенной мифическими свойствами. Алтайцы Церковку называли каача, что в переводе значит «святая» или «господствующая». С одной стороны Церковка напоминает купол, а с другой, восточной - профиль монголоидного человека. Для алтайцев это был хозяин горы, - рассказала «Комсомолке» директор местного музея Тамара Батуева.В топонимике современной России встречается Чудское озеро, которое также связывают с чудью. С другой стороны, так как представители этого народа были альбиносами, все, что связано с белым цветом, тоже может иметь отношение к загадочному племени. Например, городок Белокуриха. Местные считают, что гора Церковка, которая считалась у древних алтайцев священной, может быть связана с загадочной чудью.

Сибирячка бесследно исчезла на вершине Церковки девять лет назад. Фото: Михаил ДОКУКИН

Церковку мы исследовали вдоль и попрек. Когда мы добрались до верхней станции канатно-кресельной дороги, силы природы будто решили сыграть против нас, путешественников. Ясное небо моментально заволокло грозовыми тучами, а с неба грянули раскаты грома. Ливень с градом застал экспедицию «КП» между верхней и нижней станциями канатной дороги.Исчезновение людей

А ведь Тамара Батуева нас предупредила! Говорила, что вершина Церковки, несмотря на свою популярность, хранит множество тайн и загадок и не так проста. Жители маленького городка вообще рассказывают истории про мистическое исчезновение людей, даже жуть берет. В основном байки, конечно. Но есть и реальные документальные случаи, о которых писала «Комсомолка». Например, в 2009 году здесь бесследно пропала молодая врач из Новосибирска Яна Федорова. Ее следов не найдено и спустя 11 лет... Таинственное исчезновение 30-летней девушки вошло в список самых загадочных исчезновений людей в России. К поискам даже подключали экстрасенсов, но все тщетно.

Тамара Батуева рассказывает о загадочных местах Белокурихи. Фото: Михаил ДОКУКИН

Когда ты слушаешь эти легенды, а над тобой грохочет гром, - по руками бегут мурашки…- Считается, что здесь можно затеряться, если отправиться на прогулку в одиночку. Чудь это или еще какая чертовщина, никто не знает, - говорят жители Белокурихи.

Сама тропинка на вершине Церковки выглядит мистически. Фото: Михаил ДОКУКИН

Добрые горы

Чтобы как-то прийти в себя и согреться после летнего ливня, мы заехали в санаторий «БелокурЪ». Там на вопросы о чуди белоглазой нас сразу посылают в баню. Точнее - в гидромассажную ванну и фитобочку. Самое то после горных высот, дождя и прохлады. Чувствуешь себя заново родившимся. А после можешь искупаться в бассейне под открытым небом, который возведен прямо на камнях над стремительной речкой Белокурихой. Все-таки в Белокуриху надо приезжать не только за приключениями, но и за релаксом. И не верится, что эти горы вокруг или чудь, живущая в них, могут похищать людей.

Наталья Мощенко выбрал средство по уходу за кожей в путешествии от компании «Две линии». Фото: Михаил ДОКУКИН

- Беловодье, или русскую Шамбалу, искал тут художник-мистик Николай Рерих. В саму Белокуриху он не заходил, но дважды был рядом - в 8 и 14 километрах от современного курорта. Сначала он прошел по селу Алтайское и отправился в Усть-Коксу, а из Усть-Коксы - в Солонешенское. Он сравнивал Кавказские и Алтайские горы и считал, что на Кавказе они тоже красивые, но там обрывы, камнепады, а Алтайские горы называл добрыми и искал Шамбалу именно тут. Может, и вам стоит в тех краях поискать следы белоглазой чуди, - предложила Тамара.Вот и краевед Тамара Батуева говорит, что Алтай - место добра и силы. Здесь путешественники искали не только чудь, но и Беловодье - мифическую страну, которая в русских преданиях ассоциировалась со свободой и раем.

Блогеры заглянули буквально под каждый камень. Фото: Михаил ДОКУКИН

Следить за нашим чудным путешествием можно на сайте kp.ru, в соцсетях под хештегом #экспедициякп, также наши путники расскажут о своих приключениях 27 августа в 10.00 на волне 98,3 FM.Так мы отправились по следам искателя Шамбалы...

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