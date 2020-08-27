Экспедиция «КП» Как мы искали славянских гномов в Алтайской Шамбале

Фото: Михаил ДОКУКИН

Любитель Алтая и ярких красок художник-мистик Николай Рерих тоже писал о загадочном народе - чуди, рассказывал о нем в книге «Сердце Азии». Он описывал свою встречу со старовером на Алтае, который отвел семью художника на каменистый холм, где находились каменные круги древних погребений, и, указав на них, сказал: «Вот тут и ушла под землю чудь. Было это, когда пришел на Алтай воевать Белый царь, но не захотела чудь жить под Белым царем. Ушла чудь под землю и завалила проходы каменьями…»

Отправляемся по следам Николая Рериха с водой DIO Фото: Михаил ДОКУКИН

То есть Рериха, который на Алтае искал еще и Беловодье, или алтайскую Шамбалу, тоже волновал этот миф про ушедший под землю народ. Мы решили пойти по следам художника. Вдруг тоже встретим староверов, которые что-то расскажут?

Сейчас, чтобы повторить его путь, не нужно тратить много времени. Если Николаю Рериху приходилось подниматься на высоту 800 метров конными тропами, то сегодня на вершину ведет извилистый серпантин с 62 поворотами. Зрелище впечатляющее. Говорят, эта дорога по сложности не уступает знаменитому перевалу Чике-Таман. Поднимаясь от одной смотровой площадки к другой, утоляем жажду водой DIO и не теряем надежды наверху обнаружить следы загадочного народа. Нашим гидом согласилась стать пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

Станислава Ваулина рассказывает, где пройдет Чуйский тракт-2 Фото: Михаил ДОКУКИН

- Экспедиция Рериха проходила именно здесь. Вполне вероятно, что вы на правильном пути. Кто знает, может, свои картины он писал, вдохновляясь нашими горами, а потом направился к священной горе Белухе, - поделилась мыслями с «Комсомолкой» Станислава Ваулина.

В наши дни о путешествии искателя Беловодья не напоминает ничего - не осталось ни одной тропинки, по которым восходил в гору Рерих. Зато здесь чувствуется дыхание современности. Чтобы построить хорошую дорогу к новому курорту, государство и частные инвесторы объединились, а новый амбициозный проект уже на подходе.

- Сейчас ведется обсуждение о создании второго Чуйского тракта, по которому путешественники смогут проехать из Алтайского края до Белухи, посмотрев по пути основные достопримечательности региона, - описывает планы компании наш гид.

Отрезок извилистого серпантина Фото: Михаил ДОКУКИН

Перед тем как отправиться исследовать гору, прощаемся с машиной сопровождения. Парни ловко перегружают сумки с дорогостоящей видеоаппаратурой из вместительного автобокса Carl Steelman в экспедиционные автомобили. Техника в порядке. Движемся дальше!

Автобокс Carl Steelman незаменим в дороге Фото: Михаил ДОКУКИН

Проезжаем несколько сотен метров и оказываемся в прошлом. Двухэтажный особняк конца XIX века выделяется среди современных построек. Это дом зажиточного купца Андреева из села Верх-Ануйское. Он сохранился до наших дней, его перенесли на новое место, восстановили внешний вид и интерьер. Теперь это главный объект историко-архитектурного комплекса «Андреевская слобода».

Дом купца Андреева перевезли буквально по бревнам из села Верх-Ануйское Фото: Михаил ДОКУКИН

Пока парни с любопытством разглядывают кузницу, амбар и винокурню, женская часть команды облюбовала фотогеничный газон. Девушки решили не терять времени зря и устроили фотосессию для натуральной косметики «Две линии». Кстати, зубную пасту, термальную воду, кремы можно выиграть в «Инстаграме» Натальи Мощенко и Марии Подрезовой по хештегу #экспедициякп

Девушки приготовили призы для своих подписчиков – натуральную косметику от компании «Две линии» Фото: Михаил ДОКУКИН

Следующая точка нашего маршрута - Мишина гора. Говорят, когда-то рядом стояла деревня староверов, в тайге жили дикие животные, а у безымянной горы жил миролюбивый медведь. Скот, проходящих путешественников и местных не трогал, а чужаков и других хищников на свою территорию не пускал. Ходить вокруг горы было безопасно. Люди полюбили зверя и подкармливали его. Когда медведя не стало, местные назвали гору в честь мохнатого друга - Мишина.

Памятник медведю у подножия Мишиной горы Фото: Михаил ДОКУКИН

Сейчас от деревни не осталось и следа, так что староверов мы не встретили. Вместо них - современный горнолыжный комплекс. На самой вершине красуется надпись «Алтайская Шамбала». Конечно, это всего лишь туристический объект, не более. Хотя… кто знает? Вокруг - красота, которую хочется бесконечно фотографировать. Хорошо, что наши путешественники основательно подготовились к поездке и заранее купили в гипермаркете «Лента» внушительный запас батареек, так что за технику можно не переживать.

Если есть в запасе батарейки, купленные в гипермаркете «Лента», за гигабайты контента можно не переживать Фото: Михаил ДОКУКИН

Алтайская Шамбала оказалась не более, чем туристическим объектом. Фото: Михаил ДОКУКИН

Но что же с чудью? Мы решили искать ее теперь в Горном Алтае. Наша цель - деревня мастеров Аскат. Может, жителям этих мест что-то известно о полумифическом народе?..

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Наш генеральный партнер гипермаркет «Лента»

Наш генеральный партнер Алтайская косметическая компания «Две линии»

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