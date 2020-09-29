Поможет ли снег отыскать мифическую белоглазую чудь?

Туман нас манит все дальше в горы Алтая. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Заключительный день автоэкспедиции приготовил для нас настоящий сюрприз. Утро было волшебным. На Телецкое озеро опустился туман, сквозь который проглядывали заснеженные вершины Алтайских гор. Нам предстояло добраться до них и узнать о тайнах чуди белоглазой.

Алтайские горы знамениты не только живописными пейзажами природы: эти места окутаны легендами и тайнами, здесь сильная энергетика. Горы притягивают исследователей древних теорий, йогов, практиков восточных учений. Один из центров, основанных ими, - «Дом дракона». Он расположен на берегу Телецкого озера.

- Когда мы впервые попали на Телецкое озеро, ощутили что-то мощное, сильное, обладающее разумом. Провели определенные наблюдения и выяснили: озеро обладает такой энергетикой, что люди, попадающие сюда, получают мощный импульс для дальнейшего развития, находят ответы на давно волнующие вопросы и обретают энергию для решения застарелых жизненных проблем, - поделились с нами Наталья и Лев Желтухины, хозяева ретритного центра «Дом дракона».

В «Доме дракона» созданы все условия для созерцания и работы над собой. Фото: Артём НАРБУТ

Сосредоточиться помогают не только энергия озера, но и завораживающие пейзажи. Фото: Артём НАРБУТ

Кокуя не пускает нас

Подъем на гору Кокуя - заключительный этап нашей экспедиции. Кокуя в переводе с тюркского означает «кокошник». Если посмотреть на гору с западной стороны Телецкого озера, и вправду можно представить, как этот головной убор венчает озеро. Кокуя - самая высокая гора на северном побережье Телецкого озера. Ее высота - 1335 метров. Живописные окрестности давно привлекают сюда туристов, желающих насладиться созерцанием бесконечного горизонта Алтайских гор. Возможно, и чудь белоглазая не упустила своего. Как известно, этот загадочный народ хорошо плавил металл. Возможно, на горе мы обнаружим следы древних штолен или метки, оставленные чудью в районах рудных месторождений. Например, Акинфий Демидов строил свои заводы с такими метками. Попытаемся и мы, авось получится.

Возможно, где-то в горах прячутся славянские гномы. Фото: Михаил ДОКУКИН

Нам нипочем ни дождь, ни снег. Фото: Михаил ДОКУКИН

В «Горной стране» всегда вкусно. Фото: Артём НАРБУТ

Мы переезжаем Телецкое озеро и отправляемся к горнолыжному курорту «Телецкий». Ехать от поселка Артыбаш около получаса. В голове крутится мысль о белых гномах - чуди. Хочется найти какие-то артефакты, увидеть живую историю. Мы подъезжаем к подножию горы Кокуи. Погода продолжает портиться. Огромные хлопья снега и дождь останавливают нас. Подняться на вершину нам не суждено. Местные шутят: «Это чудь вас не пускает». Поговаривают, что таинственный народ лучше искать зимой по белому снегу. Следы будут видны отчетливее, хотя кто знает, куда может завести нас поиск. Все-таки есть у чуди белоглазой какие-то причины не показываться людям. А ведь еще в «Доме дракона» нам говорили, что это очень мудрый народ, который стоит на страже древних знаний.

- Существа, развитые на очень высоком духовном уровне, никогда не появятся ради праздного любопытства. Да и не с каждым они будут общаться. К таким встречам нужно готовиться заранее, - объяснил нам хозяин ретритного центра «Дом дракона».

- До свидания, Алтай! Мы обязательно вернемся! Фото: Михаил ДОКУКИН

Намек мы поняли. Значит, следующая экспедиция «Комсомольской правды» «Куда исчезла чудь белоглазая?» не за горами. Мы возвращаемся в Новосибирск. По пути подкрепляемся питательными батончиками Smartbar. Они всегда под рукой, а до кафе еще далеко. За окном мелькают осенние пейзажи, а мы намечаем следующий маршрут экспедиции. Куда нас приведет поиск чуди белоглазой, узнаем, когда Алтай укроет белая перина, ведь следы лучше видны на снегу. Кто знает, глядишь мы и встретимся с чудью белоглазой.

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