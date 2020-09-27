На Телецкое озеро – за чудью белоглазой: ищем следы таинственного народа

Сибирская природа закаляет не только человека. Фото: Артём НАРБУТ

Автоэкспедиция «КП»: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Автоэкспедиция «КП»: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Третий день нашего путешествия был самым непредсказуемым: погода на Алтае, а тем более на Телецком озере, переменчива Утренний дождь немного поменял планы и не дал прогуляться по набережной, но мы не отчаялись - нас ждал круиз вдоль северного побережья на легендарном теплоходе «Пионер Алтая». Наша задача – посетить водопады, изучить местную флору, камни и понять,есть ли на побережье озера следы загадочного народа.

Телецкое озеро заряжает энергией с раннего утра. Фото: Артём НАРБУТ

«Золотое» озеро

Телецкое озеро овеяно загадками и тайнами, т.к. многие явления, происходящие в пределах водоема и его окрестностей, не имеют объяснения. Дело в том, что Телецкое слабо изучено исследователями. Возможная причина – удаленность от крупных городов, научных центров, федеральной трассы. Например, от Новосибирска – 590 км, от Барнаула – 420 км, а самый ближайший – Горно-Алтайск (157 км). Его средняя глубина составляет 174 метра. Средняя ширина – 3 метра, а протяженность озера – 78 километров. В запасах «Золотого» озера 43 куб. км. чистейшей пресной воды. Если поделить воду на каждого жителя планеты, каждому достанется по 5-6 тонн. Пить воду можно без предварительной фильтрации. Дайверы, говорят, что дно озера илистое, слой которого достигает метров. «Дно озера илистое, и если что-то упадет под воду, то оно провалится еще глубже. Например, в 2006 здесь потерпел крушение гидросамолет. Поиски были свернуты из-за бесперспективности. И только 7 сентября 2020 года вблизи кордона «Байгазан» всплыла хвостовая часть гидросамолета. Представляете, 14 лет самолет лежал глубоко под слоем ила. Таких примеров очень много», - рассказала нам гид Ирина Понтюхина. Местные жители говорят, что дайверы спусклись под воду и натыкались на странные твердые объекты, объяснения которым нет. Возможно это стены древнего города «Беловодье». Поэтому мы решаемся на путешествие по Телецкому на теплоходе «Пионер Алтая».

Мы готовы больше узнать о чуди белоглазой. Фото: Артём НАРБУТ

Пионер Алтая – судно с особой историей, он был построен в 1964 году в Москве. Постоянную прописку на Телецком озере он получил в 1968 году. В советские годы пассажиропоток был огромным, но наступили 90-е, теплоход пришел в запустение и его готовили к списанию. В 2009 году о судне узнал Иван Южаков, загорелся идеей восстановления теплохода, собрал команду. И за пять лет полностью восстановил «Пионер Алтая». Сегодня мы на нем исследуем озеро и уникальные водопады.

Выход из любой ситуации есть всегда. Если экскурсовод отсутствует, можно загрузить аудио гид. Фото: Артём НАРБУТ

Сегодня у нас нет экскурсовода. Поэтому мы будем пользоватьcя аудиогидом. Мы выбираем лучшие места на теплоходе, удобно усаживаемся. У нас есть пять минут, чтобы быстро скачать аудиогид. Как всегда, нас спасает теле 2, высокоскоростной интернет помогает быстро загрузить информацию. Готово! Мы настроены на получение новой информации.. Чтобы сделать красивые фото, мы проходим в пассажирский салон. Интересно было бы познакомиться с кем-то, кто знает о чуди белоглазой. Телецкое озеро будто бы читает мысли. Мы познакомились с заслуженным журналистом РФ Алексеем Ивашкиным. Вот что он нам рассказал «Чудь блоглазая?! Конечно она была здесь на Алтае, вы и сейчас можете встретить отдельных ее представителей! Вот перед вами сидит! Это Я! Не шучу! Я много этим занимался, делал генетический анализ крови. Конечно, во мне есть и другие корни. Но думаю, что прямые потомки чуди белоглазой, они ушли с Алтая, но куда пока не известно. Но есть предположения, что они ушли западнее и возможно являются предками арийцев, финнов, например. Я даже проводил этимологические иссделования. Сравнивал слова. Например похожи цифры. И таких совпадений много» - рассказывает журналист.

Случайные встречи всегда полезны. Даже если ищешь чудь белоглазую. Фото: Артём НАРБУТ

Через несколько минут мы должны пришвартоваться к берегу и увидеть живописный водопад Чоодор. На экскурсию сюда заходят не все суда Телецкого озера. Поэтому у нас есть шанс увидеть живописную природу вокруг водопада. К сожалению, нам объявляют, что «Пионер Алтая» не зайдет к этому водопаду, у берега сильная, волна, она пускает судно. Это шанс вернуться на Телецкое озеро еще раз. Мы идём дальше. Осталась завершающая остановка – водопад «Корбу». Мы вышли на корму, чтобы перекусить, с собой у нас всегда горячий чай и кофе, бутерброды и протеиновые батончики «Смартбар». Обед в живописных местах и свежий воздух долго не затягивается. Хочется успеть сделать фото заснеженных вершин Алтайских гор.

Белоснежные вершины завораживают. Фото: Артём НАРБУТ

Образ чуди белоглазой преломляется

Осеннее Телецкое озеро сурово. Его холодное дыхание загоняет нас в пассажирский салон. Мы молчим и прислушиваемся к разговору наших соседок. Они говорят о древнем мифическом народе – чуди белоглазой. Мы понимаем, что это то, что нам нужно, вежливо присоединяемся к ним. «Интересную тему вы выбрали. Чудь долго жила на Алтае, но ушла. А вот почему, никто конкретных причин не знает. Но это был высокоразвитый народ, они умели выплавлять метал, у них были сконструированы печи для выплавки руды. Это были рослые люди, выше полутораметров, с ярко-голубой радужкой глаза, глаза были настолько яркими, казалось, что светятся. Поэтому их и прозвали, наверное, белоглазыми»- говорит учитель биологии из Горно-Алтайска. Наш разговор прерывает сигнал об остановки на «Корбу».

В расписании обеда нет. Но есть хочется даже у самых живописных мест. Фото: Артём НАРБУТ

У водопада мы пробыли всего час. Это одно из самых прекрасных мест на Телецком озере. Если спуститься к водопаду со смотровой площадки, можно загадать самое сокровенное желание. Говорят сбудется. Мы понимаем, что здесь искать чудь белоглазую бессмысленно, она спряталась где-то в укромных местах. Где пока не ступала нога человека, а «Корбу» один из самых популярных на Телецком. Наша экскурсия подходит к концу. Мы возвращаемся в Артыбаш.

Следите за нашим путешествием!

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