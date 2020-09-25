Прячет ли Золотое озеро под своими водами таинственный народ

Собака Федора возможно взяла след белоглазой чуди. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Встретив рассвет у Бии, мы сели по машинам и поехали к конечной точке нашей экспедиции - на Телецкое озеро. Именно здесь мы надеемся найти следы древнего загадочного народа - чуди белоглазой.

Почему именно на Телецком? Во-первых, не зря его называют Алтын кель, что с алтайского переводится как Золотое озеро. Во-вторых, местные легенды гласят, что на дне Телецкого озера спрятаны сокровища. А все мифы о белоглазой чуди связаны с их богатствами, к тому же по преданиям чудь ушла под землю, спрятав сокровища там. Так может, не под землю, а под воду?

Кто знает, может быть следы Чуди Белоглазой найдутся на берегу Телецкого озера. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Дорога до Телецкого озера оказалась непростой и долгой. Пасмурное небо и дождь навевали грусть. А еще местами пропадала связь, но наш сотовый оператор разработал новую опцию. Если в пути теряется связь Tele2, то сим-карту можно подключить через внутренние настройки телефона к сети оператора-партнера, а после появления связи Tele2 автоматически возвращается на место. Мы первыми опробовали эту опцию, и она нас выручила не раз!

Корреспондент комсомолки выходит в радиоэфир. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Несмотря на погоду, которая постоянно хмурилась, живописные алтайские пейзажи за окном восхищали. То перед нами открывалась обворожительная красавица Бия, то колоритные селения в окружении золотистых гор, то лошади, скачущие по осенней полянке. Мы доехали до села Турочак, заглянули в блинную на местном рынке и даже купили себе по баночке клюквы. Говорят, самая вкусная на Алтае.

Мы сравнили вкус клюквенного батончика с ягодой, купленной на рынке. Результат нас не разочаровал. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Встреча с озером

И вот наконец-то поселок Артыбаш и наша встреча с Телецким озером! На пирсе играют волны, но кажется - вот-вот разыграется непогода и наш круиз не состоится. Так и не узнаем мы у местных легенды про чудь… Но нет, к пирсу причаливает катер, где нас встречает прекрасный гид Ирина Пантюхина. Вместе с мужем Владимиром, он капитан катера, она провела для нас экскурсию по Телецкому озеру.

Экспедиция в поисках чуди белоглазой по Телецкому озеру нас не разочарует. Результат нас не разочаровал. Автор фото: Артем НАРБУТ.

- Я училась в Москве, летом приехала сюда на каникулы, и мне предложили прокатиться на катере, он был чуть больше этого. Я отказалась, но Вова настаивал на своем, почти обманом завел на катер! Прокатил по Телецкому озеру. В тот вечер был очень красивый закат… С того момента мы всегда вместе, - рассказывает Ирина. - А за год до нашего знакомства я тут уже бывала и попросила у Телецкого озера большую дружную семью. Совпадение ли это, не знаю, но желания сбываются.

В 2015 году Ирина и Владимир создали в «Фейсбуке» страничку «Свои люди на Алтае». Там очень много информации о Телецком озере: фотографии, видеоотчеты, отзывы и впечатления гостей и участников экскурсий. Кстати, Ирина сама придумывает и разрабатывает маршруты. Говорит, что хорошо здесь не только летом, но и зимой. Когда озеро сковывает льдом, горы укрывает снегом - можно покататься и на коньках, и на снегоходах.

склонившаяся к воде сосна уже много лет удивляет своей стойкостью и природным мужеством. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Гудок катера - и мы в пути. Позади Артыбаш, а перед нами завораживающие виды Телецкого озера. Первая остановка - водопад Эстюба. Мы поднимаемся по тропе с деревянным настилом. А вокруг нас заводи, поваленные обросшие мхом деревья, могучие старики-кедры, огромные каменные завалы… Тихое журчание воды постепенно перерастает в шум. Перед нами громадное ущелье, из которого вырываются потоки кристальной воды. Понимаешь, что ты в сказке, и сразу вспоминаешь о цели визита, о загадочном народе - чуди белоглазой. Мы внимательно осмотрели камни - вроде бы никаких знаков нет. Значит, чудью тут и не пахнет. Нужно уточнить у местных. Ирина улыбнулась:

- В таких местах, как Телецкое озеро, могут жить все, кому здесь нравится, у кого чистая душа и доброе сердце. Возможно, и чудь белоглазая где-то рядом.

Со «своими людьми на Телецком» всегда хорошо. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Заповедное село

Мы снова на катере. Идем по кристальной воде озера. Она пресная и чистая, как в Байкале. И вот мы приближаемся к одному из самых теплых мест в Сибири - селу Яйлю. На берегу нас уже дожидается гид - сотрудник Алтайского биосферного заповедника Евгений Веселовский. Он сменяет Ирину и рассказывает об истории села.

Евгений Веселовский с любовью рассказывает о дорогом ему Яйлю. Он много лет отдал Алтайскому биосферному заповеднику. Автор фото: Артем НАРБУТ.

О местной метеостанции, о заповеднике и, конечно же, о первой в России солнечной электростанции. Между прочим, она обеспечивает электроэнергией весь поселок. Наконец, самый вкусный отрезок - алтайские яблоневые сады. Гектары с яблоневыми аллеями. На некоторых деревьях еще красуются наливные яблочки. Тряхни - и дождь из ароматных плодов обеспечен.

Осенью в яблоневых садах Яйлю яблоку негде упасть. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Вырубать яблоневые насаждения нельзя - они принадлежат Биосферному заповеднику. Но местные жители арендуют у заповедника небольшие площади, ухаживают за деревьями и получают неплохие урожаи. Такие фрукты не сравнятся с тем, что продают в магазине. Поэтому ежегодно в Яйлю проходит фестиваль «Яблоневый спас».

Через сады мы выходим к памятнику «Первым садоводам на Алтае». Еще несколько метров - и перед нами открывается завораживающая панорама озера.

- Озеро молодое, изучено слабо. Археологические исследования практически не проводились. Поэтому в скором времени, наверное, мы вам что-то расскажем о чуди белоглазой. Скажу одно: все здесь уникально, возможно и чудь белоглазая где-то есть. Но где - пока загадка. Будем ждать исследований озера, - добавляет Евгений Веселовский.

Телецкое озеро впечатляет своим масштабом. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Что ж, вопрос о чуди белоглазой до сих пор открыт. Где же живет этот народ и существует ли он на самом деле? Ответ продолжим искать завтра. А пока возвращаемся в «Дом Дракона» - так называется база, где мы будем ночевать.