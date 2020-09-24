Видел ли бийский Перун белоглазую чудь? Мы продолжаем искать исчезнувший мифический народ на Алтае

Дорожный осенний пейзаж

Мы наметили маршрут, которому следовали весь день. Мелькают города и деревни, прекрасные осенние пейзажи, которыми так хочется любоваться подолгу… Но дорога есть дорога. Лишние остановки мы не делаем, ведь впереди несколько точек, где мы можем наткнуться на следы белоглазой чуди. Спасает то, что на протяжении всей дороги есть интернет с отличным сигналом. Tele2 помогает нам делиться с читателями красивыми фотографиями и постами в «Инстаграме», слушать Радио «Комсомольская правда» и даже смотреть фильмы. Пока же читаем в интернете, что за чудной народ эта чудь.

Всего пара минут на отдых в дороге. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Что говорят мифы

По одним легендам, это коренастые альбиносы с белой радужкой глаз и волосами снежного цвета. За любовь к поискам сокровищ под землей их называют славянскими гномами. Проживал этот таинственный народ во многих уголках нашей Родины - на Урале, Ямале, Алтае.

Многие народы упоминали чудь в своих летописях, песнях, мифах. Фото: Михаил ДОКУКИН

Многие народы упоминали чудь в своих летописях, песнях, мифах. Другие легенды описывают этот народ как великанов, живущих в горах и охраняющих сокровища. Но они тоже блондины с белой радужкой глаз. Мифы гласят, что чудь белоглазая ушла под землю, забрав с собой все свои богатства и магические знания.

Может ли чудь прятаться в районе Телецкого озера - вот что нам предстоит проверить.

Экспедиция «КП» прибыла в алтайский край. Фото: Михаил ДОКУКИН

Бия, какие тайны ты хранишь?

Мы быстро мчим по намеченному маршруту - и вот уже Бийск. На АЗС нам подсказали, что недалеко от города есть маленькая, но уникальная здравница, на территории которой до сих пор находят следы древних людей - глиняные черепки, останки жилищ. Нам стало интересно: вдруг это и есть остатки цивилизации белоглазых людей? И мы отправились прямиком в санаторий «Рассветы над Бией». Но не только древними находками известно это место. На берегу реки Бии находится Бехтемирское месторождение минеральных вод с сопутствующими голубыми глинами.

Минеральная вода «Серебряный ключ». Автор фото: Артем НАРБУТ.

Минеральная вода «Серебряный ключ» содержит уникальное сочетание серебра и кремния, что способствует выведению солей из организма, лечению органов дыхания, желудочно-кишечных заболеваний, различных аллергий, бесплодия и т.д.

Шум реки Бии завораживает

Итак, навигатор указывает 40-километровый маршрут от Бийска до села Стан-Бехтимир. Мы сворачиваем с Чуйского тракта, проносимся мимо только что убранных пшеничных, подсолнечных, гречишных полей. Красота неимоверная!.. За поворотом лес, мы слышим аромат свежего соснового воздуха, приближаемся к намеченной точке.

Невозможно не сделать фотосессию. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Нас встречает приветливый персонал санатория «Рассветы над Бией». Услышав о цели нашей поездки, ведут прямиком к главному врачу Евгению Лебедеву. Он не только отличный доктор, но и мастер спорта по спортивному туризму, увлекается историей, геологией, искусством.

Мастер спорта, отличный доктор и главному врач санатория «Рассветы над Бией» Евгений Лебедев. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Поэтому в санатории пациенты не только оздоравливаются - здесь можно заниматься спортом (рафтинг, горные лыжи, спортивная ходьба, легкая атлетика) и активно отдыхать. Но у нас не так много времени, поэтому мы поспешили в столовую, где нас ждал вкусный, а главное, сытный обед. Кстати, все продукты свежие, с собственного огорода. Рядом есть и виноградник, уже несколько лет он дает урожай, хоть и маленький, но свой. Мы проходим мимо зоны отдыха, которую директор спроектировал лично.

Санаторий «Рассветы» над Бией находится в живописном месте. Автор фото: Артем НАРБУТ.

- У нас нет заграничных фикусов - все растения сибирские. Вот ели, которым около 200 лет, это рябина, это снежка, - показывает Евгений Лебедев. - Хочется, чтобы люди были в гармонии с родной природой, отдыхали у нас душевно.

Еще немного - и перед нами открывается роскошный вид на Бию. Ее гладь завораживает, пленяет. Но доктор снимает с нас чары реки и ведет дальше к той точке, о которой нам рассказывали.

Завораживающие виды окрестностей Бии. Автор фото: Артем НАРБУТ.

По Тропе тысячелетий с доктором Лебедевым

- Несколько лет назад мы обнаружили здесь останки древних жилищ. Мы узнали об этом совершенно случайно - сначала находили глиняные черепки, ведь Бия постоянно вымывает из берега породу. Затем археологи выяснили, что вдоль реки располагалась стоянка и непосредственно дорога, по которой ходили наши предки, - рассказывает доктор Лебедев.

Мы поинтересовались, могут ли эти предки быть той самой чудью. Но гид покачал головой: скорее всего, этот загадочный народ нужно искать севернее, в районе Телецкого озера, а здесь проживали алтайцы.

Автор фото: НАРБУТ Артем

По тропе тысячелетий с доктором Лебедевым. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Продолжение экскурсии было еще интереснее, когда перед нами открылось настоящее капище славянских богов: Перун, Сварог, Велес, Макошь, Даждьбог. В шутку мы поклонились идолам и угостили их тем, что оказалось под рукой, - протеиновыми Smartbar.

Возможно, громовержец услышит нас и поможет разгадать загадку чуди белоглазой. Автор фото: Артем НАРБУТ.

После прекрасной прогулки нас ждали ужин и процедуры. Одна из изюминок санатория - голубые серебросодержащие глины. Нам предложили сделать массажи и глиняные маски на лицо, а после сходить в сауну и бассейн с минеральной водой «Серебряный ключ». После комплекса процедур усталость сняло как рукой, почувствовалась легкость, расслабленность. Кажется, богатство природы - это и есть сокровища чуди белоглазой, которые этот загадочный народ спрятал под землей.

Активный отдых в санатории подходит к своему завершению. Пора спать. Завтра снова в дорогу, прямиком к Телецкому озеру, будем искать следы чуди белоглазой там.

Следите за нашим путешествием!#экспедициякп #4gTele2 #здесьловитTele2#smartbar

Кажется, богатство природы - это и есть сокровища чуди белоглазой, которые этот загадочный народ спрятал под землей. Автор фото: Артем НАРБУТ.

Анастасия Путинцева

#экспедициякп #4gTele2 #здесьловитTele2#smartbar

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