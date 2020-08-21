21 Авг. 2020 2020-08-21T07:19:42+03:00

Наше путешествие мы начинаем с исследования места силы - города-курорта Белокуриха и его окрестностей.

Автоэкспедиция «КП»: журналисты «Комсомолки» ведут поиски самого загадочного племени - белоглазой чуди 00:00 00:00

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