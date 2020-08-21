2020-08-21T07:19:42+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Автоэкспедиция «КП»: журналисты «Комсомолки» ведут поиски самого загадочного племени - белоглазой чуди

Наше путешествие мы начинаем с исследования места силы - города-курорта Белокуриха и его окрестностей.Наше путешествие мы начинаем с исследования места силы - города-курорта Белокуриха и его окрестностей.

Новосибирские блогеры отправились на поиски самого загадочного племени, представители которого много сотен лет назад населяли Алтай

Автоэкспедиция «КП»: журналисты «Комсомолки» ведут поиски самого загадочного племени - белоглазой чуди

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Следите за нашей экспедицией в группах КП в социальных сетях и на страничках наших блогеров, ищите по хэштегу #экспедициякп, читайте репортажи на сайте nsk.kp.ru и слушайте на Радио «Комсомольская правда», волна 98,3 .

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