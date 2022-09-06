Опубликован полный список имен погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке

В списке из 9 погибших оказался гид из Новосибирска. Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
При восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли гид из Новосибирска и 8 туристов из разных городов России. Во вторник, 5 сентября, стали известны имена всех погибших.
– Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск, – сообщают в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
Десять туристов во главе с двумя гидами начали взбираться на гору с 30 августа. Трое остались на высоте 3300 метров, остальные в связках по три человека прошли акклиматизацию и продолжили путь к вершине. 3 сентября один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Следом сорвались еще три человека.
Пятеро погибли сразу, еще один ударился головой, потерял сознание и скончался позже. Гид из Новосибирска сломал ногу, ребра, получил травмы шеи и позвоночника. О его гибели и смерти еще двоих туристов стало известно позднее.
Полный список имен погибших:
Андрей Мищенко – 41 год, Новосибирск;
Екатерина Косюк – 28 лет, Москва;
Андрей Гутор – 34 года, Москва;
Павел Селяничев – 38 лет, Москва;
Максим Соловьев – 34 года, Гусь-Хрустальный;
Александр Жиловачик – 31 год, Камень-на-Оби;
Евгений Сорокин – 1984 год рождения, Электросталь;
Андрей Киприянов – 1996 год рождения;
Игорь Михайловский – 1976 год рождения.
Вершина, которую собирались покорить туристы. Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Как сообщил осведомленный источник КП-Новосибирск, в живых остались только трое из группы – 30-летний гид из Барнаула Иван Алабугин и два туриста – 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева.
Сейчас выживших доставили в поселок Ключи, откуда их планируют перевезти в Петропавловск. У гида – обморожение третьей степени.
Напомним, организацией тура занималась новосибирская фирма. Там прошли обыски, директора задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание, которое может грозить директору и гиду – 4 года тюрьмы.
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