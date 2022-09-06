Опубликован полный список имен погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке

В списке из 9 погибших оказался гид из Новосибирска. Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

При восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли гид из Новосибирска и 8 туристов из разных городов России. Во вторник, 5 сентября, стали известны имена всех погибших.

– Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск, – сообщают в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Десять туристов во главе с двумя гидами начали взбираться на гору с 30 августа. Трое остались на высоте 3300 метров, остальные в связках по три человека прошли акклиматизацию и продолжили путь к вершине. 3 сентября один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Следом сорвались еще три человека.

Пятеро погибли сразу, еще один ударился головой, потерял сознание и скончался позже. Гид из Новосибирска сломал ногу, ребра, получил травмы шеи и позвоночника. О его гибели и смерти еще двоих туристов стало известно позднее.

Полный список имен погибших:

Андрей Мищенко – 41 год, Новосибирск;

Екатерина Косюк – 28 лет, Москва;

Андрей Гутор – 34 года, Москва;

Павел Селяничев – 38 лет, Москва;

Максим Соловьев – 34 года, Гусь-Хрустальный;

Александр Жиловачик – 31 год, Камень-на-Оби;

Евгений Сорокин – 1984 год рождения, Электросталь;

Андрей Киприянов – 1996 год рождения;

Игорь Михайловский – 1976 год рождения.

Вершина, которую собирались покорить туристы. Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Как сообщил осведомленный источник КП-Новосибирск, в живых остались только трое из группы – 30-летний гид из Барнаула Иван Алабугин и два туриста – 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева.

Сейчас выживших доставили в поселок Ключи, откуда их планируют перевезти в Петропавловск. У гида – обморожение третьей степени.

Напомним, организацией тура занималась новосибирская фирма. Там прошли обыски, директора задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание, которое может грозить директору и гиду – 4 года тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагическое восхождение туристов на Ключевскую сопку на Камчатке организовала новосибирская компания

С сайта клуба путешественников удалили информацию о туре (подробнее)

«В поход мог пойти любой, у кого есть деньги»: что известно о новосибирской турфирме и гиде, выжившем на Ключевской сопке

Директор турфирмы, отправившей туристов на Ключевскую сопку, после известия о трагедии прервал восхождение на Белуху (подробнее)

Спасатели эвакуировали выживших с Ключевского вулкана, где погибли 8 туристов и гид из Новосибирска

Их доставили на вертолете в поселок Ключи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber