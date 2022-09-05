Появились видео обысков в новосибирской турфирме, организовавшей восхождение Ключевскую сопку

Появилось видео обысков в новосибирской турфирме, организовавшей восхождение на Ключевскую сопку. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Появилось видео обысков в новосибирской турфирме, организовавшей восхождение на Ключевскую сопку. Напомним, во время покорения вершины произошло ЧП: туристы сорвались вниз. Из 12 человек по предварительной информации погибли 9. Сейчас на помощь выжившим альпинистам отправились спасатели. А директора фирмы задержали — против него возбуждено уголовное дело.

— На руководителя новосибирской фирмы, а также на гида-инструктора возбудили уголовное дело из-за гибели туристов на Камчатке. Их обвиняют по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Также продолжается расследование по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности, — сообщили ранее в СК России.

Правоохранители наведались и непосредственно в офис турфирмы, где прошли обыски.

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