Трагическое восхождение туристов на Ключевскую сопку на Камчатке организовала новосибирская компания. Фото: Рушан КАЮМОВ

Трагическое восхождение туристов на Ключевскую сопку на Камчатке организовала новосибирская компания. Тур был коммерческим. Как рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией, особой подготовки от участников не требовали.

Между тем, с сайта компании рекламно-информационные данные о туре стерли. Произошло это после огласки страшного ЧП. Данные о восхождении сохранились во «ВКонтакте» новосибирского тура путешественников. Известно, что восхождение должно было продлиться с 29 августа по 9 сентября.

Цена за экстремальный отдых – 80 тысяч рублей. Стоимость эта включает гидов, групповое снаряжение (газовую плиту, газ, кухонный инвентарь, кухонные палатки, топор, пилу); сауну в селе Ключи; групповое альпинистское снаряжение (веревки и т. д.); спутниковый телефон для экстренных случаев, питание, трансфер во время тура.

О ЧП стало известно 3 сентября. Один из гидов позвонил в МЧС и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. По последним данным, жертвами восхождения стали 5 человек. Еще двое получили травмы. Спасатели доберутся до пострадавших только через 12 часов. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.

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