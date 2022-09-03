В Новосибирске турфирма удалила данные о восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Фото: Рушан КАЮМОВ

Новосибирский клуб путешественников удалил данные о восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. При переходе на страницу с данными сайт выдает ошибку «404».

Информация пропала после того, как ЧП, в котором погибли минимум 5 туристов, стали активно освещать. При этом остались данные о туре, опубликованные во «ВКонтакте» клуба путешественников.

Тур был выложен на сайте новосибирской компании под названием: «Поход по Камчатке с восхождением на Ключевскую Сопку (4 850 м) и вулканы Ключевской группы». Даты восхождения с 29 августа по 9 сентября.

- Это был коммерческий тур. Платишь деньги и идешь, никакой особой подготовки от желающих не требовалось, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.

Цена за экстремальный отдых – 80 тысяч рублей. В эту стоимость включены гиды, групповое снаряжение (газовая плита, газ, кухонный инвентарь, кухонные палатки, топор, пила); сауна в селе Ключи; групповое альпинистское снаряжение (веревки и т. д.); спутниковый телефон для экстренных случаев, питание, трансфер во время тура.

- Есть дополнительный день из-за плохой погоды. Если мы не воспользуемся этим днем, мы отвезем вас в бухты Тихого океана, - говорится на сайте компании.

Ранее КП-Новосибирск писала, что о трагедии стало известно 3 сентября. Группа туристов, в которую входили и новосибирцы, отправилась покорять Ключевскую сопку. На высоте 4200 метров несколько человек сорвались вниз и погибли. Еще двое пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. А КП-Новосибирск рассказала, кто ответит за гибель туристов.

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