Стали известны результаты анализа студента НГУ, у которого подозревали коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T17:13:59+03:00

В Оперштабе Новосибирской области сообщили, что сегодня, 21 марта, в нашем регионе не было выявлено новых заболевших коронавирусом людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с этим его общежитие было закрыто на карантин

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В Оперштабе Новосибирской области сообщили, что сегодня, 21 марта, в нашем регионе не было выявлено новых заболевших коронавирусом людей. Также, стали известны подробности про студента НГУ, которого вчера госпитализировали с подозрением на данную инфекцию: в связи с этим его общежитие было закрыто на карантин.

— Студент действительно недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы: они отрицательные, — сообщили в оперштабе.

Также в оперштабе отметили, что изоляция в таком случае необходима только для тех людей, кто контактировал непосредственно с самим заболевшим.

Напомним, о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области стало известно 18 марта: туристка заразилась, когда была на отдыхе в Париже. Спустя сутки диагноз подтвердился у еще одной сибирячки: она вернулась из Италии, где отдыхала с мужем. Правда, ярких симптомов заболевания у нее нет. О еще двух новых заболевших стало известно в пятницу, 20 марта: обе женщины также недавно вернулись из путешествия.

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