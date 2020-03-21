«Пациентки перепутали даты»: больные коронавирусом запутали врачей, на каких именно самолетах летели

21 Март 2020 2020-03-21T15:39:21+03:00

В Оперштабе по Новосибирской области уточнили точные номера рейсов, которыми летели две последние пассажирки с подтвержденным коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Оперштабе по Новосибирской области уточнили точные номера рейсов, которыми летели две последние пассажирки с подтвержденным коронавирусом. Напомним, обе женщины вернулись из-за рубежа: из Великобритании и Швейцарии, но, как выяснилось, изначально назвали неправильные даты своего прилета.

— Поскольку самолеты вылетают вечером одного дня, а прибывают утром другого, пациентки назвали неправильные даты. При сверке списков пассажиров, сотрудники МВД и Роспотребнадзора обнаружили ошибку, — сообщили в Оперштабе.

Верные номера рейсов таковы: Самолет авиакомпании S7 2511 вылетел из Москвы 16 марта и прибыл в Новосибирск 17 марта, а самолет авиакомпании «Победа» ” 557 вылетел из Санкт-Петербурга 12 марта и прибыл в Толмачево 13 марта.

Напомним, Напомним, о первой женщине, заболевшей коронавирусом в Новосибирской области стало известно 18 марта: сибирячка заразилась во время отдыха в Париже. Спустя сутки диагноз подтвердился у еще одной туристки, вернувшейся из Италии. О еще двух новых заболевших стало известно в пятницу, 20 марта.

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