Криминальные новости Новосибирска за неделю: мужчина стрелял по прохожим, у сибиряка украли 50 миллионов рублей

Главные криминальные новости за неделю. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области / Ксения ТИМОФЕЕВА

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи, произошедшие в городе.

МУЖЧИНА СТРЕЛЯЛ В ПРОХОЖИХ ИЗ РУЖЬЯ

Вечером 29 августа пьяный 59-летний мужчина начал стрелять прямо из окна своей квартиры из охотничьего ружья. Потсрадали пять человек, двоим из них понадобилась помощь медиков. Выходка пьяного сибиряка потрясла весь город, а дело дошло до ареста стрелявшего.

У СИБИРЯКА УКРАЛИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЧП произошло с 23-летним томичом, который приехал в Новосибирск. На парковке возле бизнес-центра его ограбили двое мужчин, распылив ему в лицо газ из баллончика, и отобрали сумку с внушительной суммой. Грабители нашли в аэропорту Кемерово, но денег при себе у них не оказалось.

ДЕЛО «АГЕНТА КЭТ» ОТПРАВИЛИ В СУД

История красотки, которая вынесла из новосибирского магазина сумку с золотом на 4 миллиона рублей, подходит к логическому концу. Напомним, 29-летняя Екатерина Калугина устроилась в ювелирный салон, а потом, ограбила его. Сначала девушка уверяла: думала, что работала агентом под прикрытием, проверяла салон и не подозревала, что вляпалась в криминальную историю. Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

ПОДРОСТКИ ИЗБИЛИ ШКОЛЬНИКА ИЗ-ЗА ДЕВУШКИ

Один из парней приревновал свою девушку к 15-летнему подростку и устроил драку. ПАрень с друзьями жестоко избилал школьника. Сейчас полиция проводит проверку.

В ЛЕСОПОЛОСЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ НАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

В лесополосе в Новосибирской области обнаружили тело неизвестного мужчины. В соцсетях местные жители сообщают, что тело найденного мужчины было сожжено. Но следователи эту информацию не подтверждают.

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