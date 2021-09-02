Грабителей, отобравших у студента в Новосибирске сумку с 50 миллионами, задержали в Кемерово

Грабителя, выхватившего у 23-летнего парня в Новосибирске сумку с 50 миллионами, задержали. Фото: Влад КОМЯКОВ

Грабителей, выхвативших у 23-летнего парня в Новосибирске сумку с 50 миллионами, задержали в аэропорту в Кемерово. Об этом сообщили в областном МВД сегодня, 2 сентября.

— Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые в совершении грабежа. После того, как выяснилось, что преступники планируют скрыться в другом регионе, полицейские задержали разыскиваемых в аэропорту города Кемерово при попытке зарегистрироваться на авиарейс, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Подозреваемыми оказались ранее не судимые двое жителей Калининского района города Новосибирска в возрасте 23 и 32 лет. Один из них заключен под стражу, в отношении второго — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж в особо крупном размере». Сейчас полиция продолжает выяснять, где находятся украденные деньги.

Напомним, произошел инцидент 28 августа: на 23-летнего томича напали у бизнес-центра «Антарес» на улице Коммунистической, 6 в Новосибирске. Грабители брызнули в лицо парню из газового баллончика и отобрали сумку с внушительной суммой — 50 миллионами рублей. Незадолго до ограбления сибиряк обменял криптовалюту на наличные.

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