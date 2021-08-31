«Он только обменял криптовалюту на наличные»: у сибиряка украли сумку с 50 миллионами рублей

Молодой человек перевозил 50 млн рублей в спортивной сумке. Фото: соцсети

Томич Константин Орлов* стал жертвой жуликов в Новосибирске — у бизнес-центра «Антарес» на улице Коммунистической, 6.

— Я вышел в холл здания, в этот момент в панике забежал парень — глаза обожженные, слезы текут. Кричал: «Помогите, грабят». Мы промыли ему глаза, вызвали скорую помощь. Он рассказал, что приехал на машине «Рено», вышел из автомобиля на парковку, и тут к нему подбежали двое в масках и распылили на него газ из баллончика. А потом вырвали из рук сумку и скрылись, — рассказал очевидец, который работает в бизнес-центре.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, у молодого человека отобрали сумку с внушительной суммой, около 50 миллионов рублей. Откуда у парня такие деньги? Константин — выпускник ТГАСУ, два года назад получил степень бакалавра по специальности «строительство». Но живет он совсем не как скромный работяга: в его соцсетях фото дорогих машин, снимки из поездок в Санкт-Петербург и заграницу. Например, судя по соцсетям, недавно Константин ездил в Дубай. А деньги парень заработал на скупке и продаже криптовалюты.

— Как раз перед нападением он обменял криптовалюту на наличные, — пояснил источник КП-Новосибирск.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет, кто напал. На данный момент известно немного.

— Нападавшие скрылись в сторону улицы Октябрьской. При просмотре записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что они сели в автомобиль светло-золотистого цвета, предположительно, «Тойота-Королла» 1991 — 1995 года выпуска, — добавил наш источник.

*Имя героя публикации изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.