В Новосибирске взят под стражу мужчина, который ранил выстрелами из ружья пятерых человек

59-летнего сибиряка отправили под стражу. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области.

31 августа Заельцовский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения 59-летнему мужчине, который вечером 29 августа палил из ружья по прохожим.

— По результатам рассмотрения ходатайства избрана мера пресечения — заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Постановление суда не вступило в законную силу, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Напомним, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, стрелял из окна дома № 1Б по улице Лебедевского. Три раза он выстрелил из охотничьего ружья «ИЖ» 12 калибра. В результате пострадали пятеро человек, двоим из них (мужчине и женщине) понадобилась медицинская помощь.

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