«Стойте, там расстреливают людей»: очевидцы рассказали о стрельбе в Новосибирске, во время которой пострадали пять человек

Скорая помощь госпитализировала двух пострадавших. Фото: предоставлено очевидцами.

Появилось видео с места стрельбы в Заельцовском районе Новосибирске. Напомним, ЧП произошло вечером 29 августа во дворе дома по улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска. Время сложно назвать поздним, во дворе гуляли люди, и тут раздались звуки выстрелов и крики о помощи.

Выстрели прозвучали около пяти часов вечера во дворе дома по улице Лебедевского. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Мы просто гуляли рядом с тем местом, потом услышали звуки выстрелов и решили посмотреть, что творится. Подходим к дому, но нам навстречу выбегает девушка и кричит, что не надо туда ходить, там расстреливают людей. Оказалась, что она тоже просто мимо шла с работы и услышала выстрелы. Предположительно человек с ружьем был где-то на 3-м или 4-м этаже. Когда мы подошли туда, то у дома стояла скорая и полиция. Одну девушку увезли на наших глазах, мужчине медики перевязывали ногу. Мне показалось, что все пострадавшие были трезвыми, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, очевидец.

Как сообщает региональное МВД, к хулигана-охотника задержали оперативно. 59-летний владелец оружия находился в нетрезвом состоянии, но сам открыл дверь правоохранителям и добровольно сдался.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.

— В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них — мужчина и женщина — доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время подозреваемый задержан. Судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения, — прокомментировала помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

У охотника изъяли ружье. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В социальных сетях сибиряки обсуждают случившееся:

— Стрелял по алкашам, орущим под окном в кустах. Ну это так, просто для информации, — написал сибиряк в комментариях под постом в паблике «АСТ-54».

Силовики на данный момент не сообщают никакой дополнительной информации о задержанном и мотивов его поступка.

Прокуратура Заельцовского района города Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием.

— Прокуратура проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи ему медсправки, — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что оружие, из которого палил вспыльчивый хозяин квартиры, было заряжено дробью. Это и спасло пострадавших от серьезных ранений.

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