«Высунул ружье в окно и палил по людям»: новосибирец устроил стрельбу во дворе высотки

Мужчина был на 3 этаже. Фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирске 59-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе высотки: ЧП произошло в Заельцовском районе на улице Лебедевского.

- Пьяный мужчина находился у себя дома. Он взял в руки охотничье ружье и, высунув его в окно, начал стрелять по людям, находившимся во дворе, - сообщает СК по Новосибирской области.

Сибиряк стрелял из ружья. Фото: СК по Новосибирской области

Он попал в 5 человек: двух пострадавших - мужчину и женщину - врачи «Скорой помощи» увезли в больницу. Сам мужчина открыл дверь приехавшим полицейским и сдался правоохранителям.

Полиция задержала дебошира, а следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 - «Хулиганство». Мужчину задержали и совсем скоро ему изберут меру пресечения.

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