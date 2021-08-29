«Что я вам сделал?»: в Новосибирске толпа подростков жестоко избила школьника из-за девушки

Подростка избили за гаражами. Фото: скриншот из видео

В кадре — 15 летний парень, которого жестоко избивают сверстники. Мальчишку нещадно бьют по лицу, брызгают в него перцовкой. Парень только успевает уворачиваться от ударов и кричать: «За что?»...

Этот ролик появился в соцсетях, снимали его в Новосибирске. Один из участников видео — Андрей*. Парня считают местным хулиганом, обвиняют его в избиении других подростков. У него есть девушка — Алина*. Она-то, по версии местных, и стала яблоком раздора между Андреем и пострадавшим.

— В тот вечер Артур* (пострадавший — ред) гулял в Затоне вместе с подругами. Он увидел Алину и решил с ней познакомиться. Видимо, об этом узнал Андрей, и ему это не понравилось, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Андрей позвал «соперника» за гаражи, чтобы выяснить отношения. Но пришел не один, а с целой толпой друзей. Сначала они прыснули Артуру в глаза из перцового баллончика, а после того, как парень упал на колени и заорал от боли, школьник и его друзья стали по очереди запинывать подростка.

— Да что я сделал? Что? Прекратите, — кричал Артур, не успевая закрывать лицо и тело руками.

В этот момент вся толпа молча стояла и смотрела, а кто-то снимал происходившее на камеру

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области: их ответ мы обязательно опубликуем.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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