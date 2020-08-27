Красотка устроилась на работу в ювелирный салон, чтобы его ограбить

Девушка сейчас в розыске. Фото: СОЦСЕТИ

В Новосибирске полицейские разыскивают влюбленных, которые похитили бриллианты и золото на 5 миллионов рублей из торгового центра «Сибирский Молл». Парень и девушка словно испарились, не оставив операм никаких зацепок. Решив пожить на полную катушку, молодые люди, возможно, уже покинули Россию и празднуют удачное ограбление где-нибудь на берегу моря. Как они провернули свое преступление - в материале КП-Новосибирск.

«ОБА МЫ НЕ МЕСТНЫЕ»

29-летняя Катя приехала в Новосибирск из Томска. Яркая внешность позволяла ей сделать карьеру модели, но девушка мечтала быть богатой и обеспеченной здесь и сейчас, тем более годы шли, а принц и миллион долларов на горизонте так и не появлялись.

30-летний Валера из Республики Коми во воле судьбы тоже оказался в Новосибирске. Накачанный, красивый, но безработный и бедный. Молодые люди решили строить любовь в крупном мегаполисе на съемной квартире в центре города.

А потом родился план. Ни Катя, ни Валера, дожив до 30 лет, никогда не совершали ничего противозаконного, но, видимо, мечты о красивой жизни влюбленных не оставляли. Легального способа стать богатыми и знаменитыми в короткие сроки местные Бонни и Клайд придумать не смогли. А вот криминальный сюжет в их головах созрел быстро. Правда, для осуществления плана пришлось все-таки поработать.

ПРОДАВЩИЦА НА МИЛЛИОН

Ювелирный салон в одном из торговых центров Новосибирска с хорошим ассортиментом быстро привлек внимание Екатерины. И вот уже гламурная брюнетка успешно проходит собеседование и устраивается продавцом.

- Сначала мы были закрыты - карантин, долго не работали, - рассказывает КП-Новосибирск владелец салона Александр. - А потом в один момент все продавцы собрались в декрет. Надо было срочно искать замену. Екатерина подошла. Симпатичная, толковая девушка. Я принял ее на работу 6 августа. К ней не было никаких претензий...

Красотка быстро завоевала доверие хозяина. Ее яркая внешность привлекала покупателей и хорошо влияла на продажи ювелирки. У Кати были ключи от всех витрин и информация об охранной системе магазина. Точнее, о полном ее отсутствии.

Девушка прилежно играла роль продавщицы и ждала удобного случая.

Полиция разослала ориентировку на Екатерину. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

ДЕНЬ ИКС

24 августа Катя, как обычно, пришла на работу и весь день улыбалась покупателям торгового центра. А вечером, когда продавец обычно подбивает кассу и закрывает магазин перед уходом, к ней пришел ее Валера. У парня уже были наготове сумки и план побега.

В 22.00 молодые люди, имея доступ ко всем витринам, вытащили украшения и беспрепятственно покинули торговый центр «Сибирский Молл». Кража на 5 миллионов длилась ровно 8 минут.

У Бонни и Клайда была вся ночь, чтобы скрыться из города, пока их не объявили в розыск. Вероятнее всего, они этим воспользовались - в съемную квартиру не вернулись и словно испарились со всем добром.

Пропажа драгоценностей обнаружилась только утром следующего дня. На работу пришла Катина сменщица и ахнула. Хозяин салона до сих пор не может поверить в произошедшее. Он, конечно, написал заявление в полицию, надеясь, что похищенное найдут и вернут, но за три прошедших дня копы так и не вышли на след преступников.

Новосибирск еще хорошо помнит дерзкие ограбления, которые раскрывались с большим трудом или так и остались в разряде темных дел. В канун Нового, 2012 года вооруженные грабители, наряженные в костюмы Дедов Морозов, ограбили ювелирный салон за 24 секунды - тогда ущерб также составил 5 миллионов рублей.

В этом же году сотрудница банка Екатерина Маркова похитила из финансового учреждения 20 миллионов рублей. Девушка подделала приходные кассовые ордеры на крупные суммы, а часть денег вынесла наличкой, вместо купюр подложив в инкассаторские сумки резаную бумагу.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области эту историю:

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: (383) 266-02-02 или 232-17-51, - сообщает пресс-служба Главка.

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