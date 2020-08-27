Гламурная красотка украла из новосибирского салона драгоценности на 5 миллионов рублей

Екатерина проработала в салоне несколько недель. Фото: соцсети.
История произошла в крупном торговом центре в Новосибирске поздно вечером 24 августа. Продавец Екатерина, уроженка города Томска, перед закрытием торговой точки впустила своего друга. Они упаковали в сумки лотки с украшениями и вышли из ТЦ.
Владельцы салона обнаружили пропажу на следующий день, когда девушка не явилась на работу.
— Она устроилась к нам совсем недавно, 6 августа, — говорит владелец салона Александр С. — Мы обратились с заявлением в полицию и очень надеемся, что похищенное удастся найти.
Полиция сейчас как раз занимается розыском воровки и ее подельника.
— По факту кражи возбуждено уголовное дело, — добавили в правоохранительных органах.
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