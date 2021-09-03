В лесополосе в Новосибирской области нашли тело неизвестного мужчины

В лесополосе в Новосибирской области обнаружили тело неизвестного мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В лесополосе в Новосибирской области обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. В обстоятельствах произошедшего разбирается областной Следственный комитет.

— По факту обнаружения тела мужчины в лесополосе в Мичуринском сельсовете проводится доследственная проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

В посте в группе поселков Элитный, Мичуринский и Юный Ленинец ВКонтакте сообщается, что тело найденного мужчины было сожжено. Однако официально эта информация пока никак не подтверждается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber