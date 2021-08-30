Полиция начала проверку после того, как в Новосибирске школьники напали на анимешников

Толпа подростков напала на анимешников на улице Кропоткина. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как толпа подростков напала на анимешников недалеко от торгового центра «РоялПарк». Напомним, произошел инцидент в воскресенье, 29 августа: ребята возвращались с очередной аниме-сходки, когда наткнулись на неодобрительно настроенных по отношению к ним молодых людей. Те стали оскорблять их, кидать в их сторону палки, а одной из девочек-анимешниц даже распылили в лицо перцовый баллончик.

— В полицию поступило сообщение о конфликте между подростками у дома по улице Кропоткина. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются участники произошедшего, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Одну из пострадавших в результате конфликта девочек увезли в больницу на скорой помощи. Насколько серьезные травмы она получила пока неизвестно.

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