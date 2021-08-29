Брызгали перцовкой и кидали палки: в Новосибирске школьники напали на анимешников

На подростков напали возле ТЦ. Фото: скриншот из видео.

В Новосибирске толпа подростков напала на анимешников возле торгового центра «РоялПарк»: известно, что подростки возвращались с очередной встречи, когда на них напали.

— Мы были в клубе, у нас была аниме-сходка. Когда проходили мимо торгового центра, то встретили эту компанию школьников. Они начали нас оскорблять, а потом стали кидать палки, — рассказал КП-Новосибирск Ярослав, один из пострадавших.

Но, видимо, подросткам этого было мало: они подошли к девочке-анимешнице и распылили ей в лицо перцовый баллончик.

— Мы вызвали «Скорую помощь», ее увезли в больницу. Не знаю, что с ней дальше будет. Тем парням было примерно от 14 до 18 лет, — говорит сибиряк. — Полицию мы тоже вызывали.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Новосибирске нападают на анимешников. Пару недель назад «Комсомолка» писала, что студенты разогнали фанатов японских мультиков на набережной. Ребята снимали кавер-видео, а в итоге оказались избитыми.

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