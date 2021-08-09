«Им не понравилась его челка»: парни устроили взбучку анимешникам на набережной в Новосибирске

Парень с девушкой пришли сниматься в клипе, а попали в скандальный ролик. Фото: предоставлено очевидцами

Новосибирские студенты разогнали юных фанатов аниме на набережной Новосибирска. Избили молодого парня в парике, который пришел снять кавер на танцевальный клип. За что — попытался выяснить корреспондент КП-Новосибирск.

«ИЗБИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕЛКИ»

Скандал случился в выходной день вечером на Михайловской набережной Новосибирска. Более десятка молодых людей сорвали встречу подростков — любителей аниме, все закончилось дракой двух парней.

— Мы из кавер-команды Delicious, пришли снимать кавер-видео. Сидели у сцены на набережной, начали краситься, среди нас был 17-летний парень Сэн с окрашенной черно-белой челкой. К нему подошли, начали кричать: «Долой ЛГБТ», — хотя Сэн был со своей девушкой Ульяной. В итоге они отошли, чтобы не накалять ситуацию, — направились под мост. Парни бросились за ними, угрожали избить. Сэна начали хватать за ноги, он оттолкнул нападавшего, и на него накинулись, начали избивать, — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки из группы.

Очевидцы выложили видео драки, где один из парней избивает анимешника. Конфликт вызвал жаркое обсуждение в соцсетях среди молодежи.

— Сэна избили не сильно, у него уже все хорошо. Но он написал заявление в полицию на этих скинов, — рассказала подруга потерпевшего.

На подростков напали на набережной. Фото: предоставлено очевидцами.

РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ОПРОС

«Рейд нравственности» среди подростков приписан участникам подростковых пабликов «KFC Гарнизон», «Модный Новосибирск» и «Гнилой Новосибирск». Однако ответственность за драку с анимешником они брать не готовы. Там оправдываются: в выходной день просто хотели снять сюжет, найти представителей ЛГБТ и застыдить.

— Подписчики нашего паблика собрались на набережной, мы решили устроить опрос «радужных» подростков и сделать смешное видео о том, почему дети носят радужный флаг, почему мальчики красятся и надевают парики, почему 13-летние девочки выкладывают фото своих поцелуев в публичном месте. У нас не было агрессивных целей, но мы не смогли пройти мимо пустых бутылок из-под алкоголя в компании подростков. Избиение парня толпой было неожиданностью для нас, админов. Это происходило без участия наших подписчиков. Мы также не несем ответственность за тех людей, кто совершал такие действия, — пояснил КП-Новосибирск администратор паблика «KFC Гарнизон».

Раньше участники уже находили радужный флаг у анимешников и прилюдно сжигал его на видео, призывая не допустить пропаганды идей ЛГБТ в парке, где гуляют семьи с детьми.

Кадр с места съемок. Фото: предоставлено очевидцами.

«ПЕРЕПУТАЛИ ЦВЕТА»

Любители аниме обижаются, говорят, что поборники нравственности спутали их с представителями другой субкультуры.

Любители аниме обижаются, говорят, что поборники нравственности спутали их с представителями другой субкультуры.

— Они не могут различить ЛГБТ и косплей-сообщества на набережной. Косплееры постоянно убирают за собой мусор, не курят, не пьют. А вот на ЛГБТ-сходке выпивают и мусорят, я это и сама постоянно вижу. Мне непонятно, почему теперь на набережной страшно гулять, — добавила анонимно девушка.

— Вечером 7 августа подросток с родителями обратился с заявлением о нанесении телесных повреждений на набережной Новосибирска. Проводится проверка, а также устанавливаются лица, причастные к нападению. Потерпевший направлен на судмедэкспертизу, после которой будет решаться вопрос квалификации преступления, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

«Это повод усилить работу с детьми»

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко осудила нападавших. И предложила заняться работой с субкультурами.

— Подобные драки — это недопустимо. Происходят подобные инциденты из-за того, что у подростков дефицит общения с людьми взрослыми, авторитетными, которые сегодня являются лидерами общественного мнения, с большим жизненным опытом. Молодежные субкультуры всегда существовали, они нужны подросткам для развития, самовыражения, поиска себя. Но мы, взрослые, должны заниматься профилактикой вовлечения несовершеннолетних в группы деструктивной направленности, чтобы не было жестокости и вражды между молодежными объединениями, как произошедшее на Михайловской набережной. Этот случай — повод всем службам профилактики обратить внимание и усилить работу с подростками в данном направлении, — прокомментировала детский омбудсмен Надежда Болтенко.

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