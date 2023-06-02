«Мечтаю отсудить компенсацию и купить квартиру»: мигрантка, которую обвиняли в краже 7 миллионов, намерена добиться полного оправдания

Айнагуль мечтала выйти на свободу, а теперь хочет добиваться оправдания. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ // Никита МАНЬКО

Новосибирский областной суд освободил 44-летнюю Айнагуль Борбуеву, обвиненную в краже сумки, которую она нашла на улице. В сумке якобы были 7 миллионов рублей. Но статью переквалифицировали на обычную - «Кража» (суд решил, то, что Айнагуль взяла деньги, не доказано), назначили штраф и тут же его отменили.

Женщина провела в СИЗО почти 2 года, похудела на 20 килограммов, подпортила здоровье и так и осталась не согласна с приговором. Айнагуль хочет добиваться полного оправдания, утверждает: даже пустую сумку не крала, а просто не успела отдать. Она мечтает отсудить компенсацию за излишне строгий приговор и купить квартиру. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Бизнесмен забыл сумку от ноутбука перед такси, но не смог доказать наличие денег. Фото: Предоставлены адвокатом Айнагуль

ОН ЗАБЫЛ, ОНА ЗАБЫЛА

История с сумкой началась вечером 4 ноября 2021 года: в 21.00 пьяный бизнесмен Лисивцев* садился в такси и оставил ношу на видном месте недалеко от гостиницы на Михайловской набережной. Утром 5 ноября 44-летняя Айнагуль подобрала ее по дороге на работу. Весь вопрос в том, были там деньги или нет. Бизнесмен утверждал, что там находились 7 миллионов. Женщина уверяет: внутри было пусто. Кроме самого Лисивцева, подтвердить наличие денег никто не мог, а потом он и вовсе исчез. Все это время суд решал, можно ли судить человека за кражу денег, которых никто не видел.

- Я работала уборщицей в жилом доме за гостиницей. Около 6.50 - 6.55 я шла на смену по зебре, вижу - на снегу стоит сумка. Я сначала подумала, что кто-то забыл ее, оставил или потерял. Я отнесла ее к себе в подсобку. Посмотрела, что там есть: денег внутри не было. Я поставила сумку и в суматохе забыла о ней. Вспомнила только в пятницу, 6 ноября, решила подождать хозяина сумки до понедельника. Если он не объявился бы, то в понедельник сказала бы охраннику либо менеджеру, - рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.

Бизнесмен Лисивцев тоже сначала забыл про сумку и спохватился только через день. В пятницу утром он помчался в полицию и написал заявление о пропаже сумки, где якобы находились все его накопления - 7 миллионов рублей. Следователи полиции посмотрели видео с камер и увидели Айнагуль, которая подбирает сумку. В тот же день уборщицу задержали.

- Вечером после работы я пошла на день рождения подружки в ресторан. Мы только приехали туда - мне из дома звонит сын по видеозвонку. Я беру трубку, а там не сын, а двое мужчин, и они говорят: «Ты никуда не уходи, не убегай». Я сказала им адрес, где я, и стала ждать. Даже не вспомнила про сумку, переживала, думала, сын что-то натворил. Мужчины приехали с сыном, его отпустили, а меня взяли за руку и посадили в автомобиль. Дверь закрыли, я даже мужу слова не успела сказать, - вспоминает Айнагуль Борбуева.

После первого приговора женщина отчаялась. Фото: Никита МАНЬКО

«ТЫ СИДИШЬ НИ ЗА ЧТО»

В полиции женщину начали допрашивать: «Где деньги? Может быть, ты спрятала их или отправила на родину?» Айнагуль стояла на своем: денег в сумке она не видела, просила полиграф, очную ставку с потерпевшим - ей отказали. Затем следователь по делу убедила суд арестовать ранее не судимую гражданку Киргизии, чтобы та не сбежала.

- Я знать не знала, что такое тюрьма, что такое СИЗО. В камере сидели 11 женщин, условия плохие. Но сокамерницы меня сразу поддержали, они были в шоке. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что. У тебя нет состава преступления, ничего никем не доказано. Как можно посадить человека за пустую сумку?» - продолжает Айнагуль. - Одна девочка Наталья в камере дала слово, что напишет обо мне книгу и мы будем поддерживать связь. С Надеждой из Казахстана мы подружились очень сильно, поддерживали друг друга.

Айнагуль благодарит родных, друзей и людей в соцсетях за поддержку. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Каждые две недели к Айнагуль приезжал муж с передачами. Потом к делу подключилось консульство, адвокаты уже старались вытащить женщину из тюрьмы: добивались полиграфа для Айнагуль и Лисивцева. Потом выяснили, что у бизнесмена долги как раз почти на 7 миллионов. По его же версии, потерянные в сумке деньги - это выручка с продажи недвижимости и квартиры. Без них он гол как сокол, но должен кредиторам. И тогда предприниматель объявил себя банкротом. Защитники мигрантки считают, что дело о краже ему было выгодно. Хитроумную схему ухода от долгов с помощью потерянной сумки они рассказали на суде. Но приговор Октябрьского районного суда от 7 октября 2022 года был обвинительным.

- Суд признал меня виновной и назначил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Я потеряла веру, думала, что справедливости нет. Нельзя сажать человека ни за что. Мне казалось, я буду сидеть до конца срока, но апелляционный суд переквалифицировал дело на часть 1 статьи 158 УК РФ (простая кража пустой сумки. - Ред.), и меня отпустили из СИЗО, - говорит Айнагуль Борбуева. - В первую очередь это для меня урок: не надо подбирать на дороге никакие вещи. Теперь буду обходить стороной. Даже врагу не пожелаю пройти через то, через что прошла я. Хочу выразить благодарность тем, кто нас поддерживал морально и материально: мужу и детям, друзьям, родным и всем, кто болел за меня и переживал. Вся Киргизия и вся Россия поддерживали, я уже прочитала комментарии. Еще в СИЗО я мечтала, что меня оправдают и мы получим компенсацию, а потом на эти деньги купим квартиру в Новосибирске. Попробуем, может получится. И конечно, мечтала съездить к дочкам, на родину.

* Фамилия бизнесмена изменена.

Айнагуль намерена отсудить компенсацию за почти 2 года в СИЗО. Фото: Никита МАНЬКО

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Близкие родственники могут подать иск»

Новосибирский адвокат Константин Зиновьев отметил: размер компенсации морального вреда за несправедливо отбытый срок определяется индивидуально на суде. Учитываются все факторы: тяжесть вреда здоровью физическому и психическому, наличие детей и иждивенцев, даже развод с осужденным, если был. Практика очень разнится: от 20 рублей за день в СИЗО до 1,5 миллиона рублей за год. Однако для подачи иска приговор должен вступить в силу.

- Если истец признает нынешний приговор, то может вскоре подать иск к Судебному департаменту РФ о компенсации морального вреда за дни в СИЗО. Если женщина будет оспаривать нынешний приговор, добиваться полного оправдания, то сможет подать иск о компенсации только после того, как исчерпает все возможности его обжаловать, - уточняет адвокат Константин Зиновьев. - Кстати, родственники тоже могут подать свои иски, каждый из них может доказать моральный вред, который им причинило несправедливое решение.

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