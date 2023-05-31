Она рыдала на весь зал: уборщицу, которую обвинили в краже сумки с 7 миллионами, освобождают из СИЗО

Уборщица провела два года в СИЗО и доказывала, что денег в сумке бизнесмена не было. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлено адвокатом

Новосибирский областной суд поставил точку в спорах – украла ли 45-летняя мигрантка Айнагуль Борбуева 7 миллионов рублей. Ее дело прогремело на всю страну своей неоднозначностью. Напомним, Айнагуль приехала в Новосибирск из Киргизии, работала уборщицей, в ноябре 2021 года шла на работу и увидела на улице бесхозную сумку – чехол из-под ноутбука. Камеры наблюдения сняли, как мигрантка подбирает ее, заглядывает внутрь и забирает с собой.

Через несколько дней после этого в полицию пришел бизнесмен Дмитрий Лисивцев*. Рассказал, как отдыхал в ресторане в компании друга-юриста, вышел из заведения пьяным, вызвал такси, а на улице оставил сумку, и было в ней… 7 миллионов рублей! Деньги эти он якобы получил от продажи машины, половины доли квартиры и еще одной однокомнатной квартиры в Новосибирске.

На видеозаписи есть бизнесмен с сумкой, а также подобравшая ее Айнагуль. Фото: Предоставлено защитниками подсудимой

За Айнагуль пришла полиция, та не отпиралась – сумку взяла, но денег в ней не было! Так как она иностранка, ее тут же отправили в СИЗО, обвинение серьезное - «Кража в особо крупном размере», это до 10 лет колонии.

Далее - суд. На нем бизнесмен вел себя странно, например, просил строго не наказывать уборщицу (а она же украла у него целое состояние!). Позже выяснилось, что Лисивцев по самую кепочку увяз в долгах. И, вот совпадение, должен кредиторам 6 320 558 рублей 27 копеек. «Ввести процедуру реализации имущества должника», - постановил арбитражный суд в отношении бизнесмена. Вот только взять с него почти нечего. От недвижимости-то он избавился. Понимаете, какая ситуация? Жилье продал, а деньги украли. Отдавать нечего.

Сумка стала вещдоком в материалах дела. Фото: предоставлено адвокатом обвиняемой.

- Сославшись на кражу 7 миллионов и уголовное дело, можно объявить себя банкротом. Что Лисивцев и сделал, - говорит адвокат Айнагуль Абдилазиз Бадалбаев.

Айнагуль на всех заседания твердила, что денег в сумке не было, успешно прошла полиграф. Районный суд, кажется, сам сомневался в ее виновности. Иначе как объяснишь, что по крупной краже назначил мизерный срок – 2,5 года колонии. Но уборщица обжаловала и этот приговор.

Айнагуль участвовала в заседании по видеосвязи. Фото: Никита МАНЬКО

- Я нашла сумку, но я не видела денег. Я уповаю на Бога, Бог все видел, - говорила сегодня на апелляции она.

И вот Новосибирский областной суд поставили точку. Там решили, что женщина совершила кражу, ведь, действительно, мигрантка подобрала на улице чужую вещь, унесла ее к себе, присвоила, не пыталась найти владельца сумки. Но вот то, что в сумке были миллионы, никем не доказано. А значит, какая тут колония? Штраф в 60 тысяч и то, при условии, что уборщица уже 2 года сидит в СИЗО, его сняли.

Айнагуль расплакалась во время оглашения решения суда. Фото: Никита МАНЬКО

- Избранную меру пресечения отменить, освободить из СИЗО, - зачитала судья. Айнагуль выслушивала это решение через видеосвязь, сидя в изоляторе. Но все равно на весь зал было слышно, как она рыдала.

А что касается Лисивцева, то его заявление о краже 7 миллионов суд постановил снова изучить полицейским, на этот раз внимательно. И если деньги действительно украли, то их найти. А если денег не было, то в колонию может поехать уже сам бизнесмен – за ложный донос ему будет грозить до трех лет колонии.

Заявление бизнесмена о краже 7 миллионов суд постановил снова изучить полицейским. Фото: соцсети.

- По сути – в приговоре осталась только сама сумка и то она не стоит тех денег, которые идут в деле. Они взяли цену подобной сумки в 8 тысяч рублей с «Авито». На самом деле она дешевле. В любом случае суд усмотрел здесь менее тяжкий состав преступления, - сообщила КП-Новосибирск еще один адвокат мигрантки Наталья Коломбет.

- Могут ли Айнагуль депортировать, как она выйдет из СИЗО? Она ведь гражданка Киргизии.

- Нет, она уже отбыла наказание, даже с лихвой, человек считается не судимым. К тому же у нее регистрация была на момент задержания. У Айнагуль здесь семья – муж гражданин РФ, несовершеннолетний сын – тоже гражданин РФ, который заканчивает русскоязычную школу. Завтра ее выпустят из СИЗО, после чего ей должны продлить вид на жительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске суд отправил в колонию уборщицу, которая нашла сумку с 7 миллионами

Мигрантка отрицает вину, а ее адвокаты уверены - она стала жертвой мошеннической схемы пострадавшего бизнесмена (подробнее)

«Найти на улице вещь - не означает преступление»: последнее слово уборщицы, которую обвиняют в краже 7 миллионов

В Новосибирске уборщица, арестованная по делу о краже сумки с 7 миллионами, сказала последнее слово (подробнее)

Ваша честь, мы принесли 7 миллионов: новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами

Новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами (подробнее)

Новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами рублей, отказался от иска к уборщице

Однако женщина, которую подозревают в краже крупной суммы, продолжает находиться в СИЗО (подробнее)

А были ли деньги? Главные нестыковки в деле о потерянной пьяным бизнесменом сумке с 7 миллионами в Новосибирске

Главная подозреваемая - уборщица-мигрантка – больше полугода сидит в СИЗО. Но отрицает свою вину. И кому тут, прикажете, верить? (подробнее)

Новые подробности дела о пропавшей сумке с 7 миллионами в Новосибирске: главный свидетель оказался замешан в крупном мошенничестве

И сумма в нем фигурирует такая же. Совпадение или нет? (подробнее)

«В наручниках увели в день рождения»: в Новосибирске начался суд над уборщицей, которая нашла сумку с 7 миллионами

Адвокат женщины отрицает ее вину (подробнее)

Дело о пропавших миллионах в Новосибирске: по данным полиграфа, уборщица деньги не брала

Бизнесмен, оставивший сумку на дороге, говорит, что на целые сутки забыл о свертках с купюрами. А видео с камер нельзя назвать очевидной уликой (подробнее)