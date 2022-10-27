В Новосибирске суд отправил в колонию уборщицу, которая нашла сумку с 7 миллионами

Мигрантка отрицает вину, а ее адвокаты уверены - она стала жертвой мошеннической схемы пострадавшего бизнесмена. Фото: соцсети. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор по скандальному делу о краже сумки с 7 миллионами рублей. На скамье подсудимых - 44-летняя уборщица, мигрантка из Киргизии Айнагуль Борбуева. История началась 4 ноября 2021 года возле отеля River Park Ob. В тот вечер новосибирский бизнесмен выпивал в ресторане отеля с другом. А после, по его словам, потерял чехол от ноутбука, в котором якобы находились 7 млн рублей наличными, он их планировал положить на брокерский счет. По словам предпринимателя, после ресторана он сел в такси, а сумку забыл на дороге.

Утром 44-летняя уборщица отеля нашла сумку и принесла на работу - положила в подсобку. Полиция задержала женщину в ее день рождения 8 ноября, заявив, что в найденном чехле были деньги. Женщина с самого начала это отрицала. По ее словам, там были 2 наволочки от подушки, медицинская маска и ручка. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, суд арестовал гражданку Киргизии. Год она провела в СИЗО и вот выслушала приговор:

- Назначить Айнагуль Борбуевой 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, - решила судья.

Доказательствами по делу стали показания потерпевшего о пропавших деньгах и видеозапись камеры наблюдения с сумкой. Но при этом защитники Айнагуль убедили назначить экспертизу на полиграфе. Айнагуль, по словам адвокатов, успешно прошла тест с вопросом про деньги, а вот бизнесмен что-то не договаривал. По словам юристов, мигрантка могла стать жертвой мошеннической схемы пострадавшего бизнесмена. Он взял кредиты в банках, а потом мог инсценировать, что его обокрали, чтобы заявить о банкротстве. Интересно, что на последние заседания суда предприниматель не ходил. И, по словам адвокатов, действительно себя банкротит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ваша честь, мы принесли 7 миллионов: новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами

Новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами (подробнее)

Новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами рублей, отказался от иска к уборщице

Однако женщина, которую подозревают в краже крупной суммы, продолжает находиться в СИЗО (подробнее)

А были ли деньги? Главные нестыковки в деле о потерянной пьяным бизнесменом сумке с 7 миллионами в Новосибирске

Главная подозреваемая - уборщица-мигрантка – больше полугода сидит в СИЗО. Но отрицает свою вину. И кому тут, прикажете, верить? (подробнее)

Новые подробности дела о пропавшей сумке с 7 миллионами в Новосибирске: главный свидетель оказался замешан в крупном мошенничестве

И сумма в нем фигурирует такая же. Совпадение или нет? (подробнее)

«В наручниках увели в день рождения»: в Новосибирске начался суд над уборщицей, которая нашла сумку с 7 миллионами

Адвокат женщины отрицает ее вину (подробнее)

Дело о пропавших миллионах в Новосибирске: по данным полиграфа, уборщица деньги не брала

Бизнесмен, оставивший сумку на дороге, говорит, что на целые сутки забыл о свертках с купюрами. А видео с камер нельзя назвать очевидной уликой (подробнее)