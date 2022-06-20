Новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами рублей, отказался от иска к уборщице

Бизнесмен не винит уборщицу, но настаивает, что деньги из сумки пропали. Фото: Никита МАНЬКО // соцсети

Новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами рублей, не стал требовать пропавшие деньги с уборщицы. В прокуратуре Октябрьского района сообщили подробности:

- Потерпевший не стал поддерживать свои исковые требования о возмещении 7 миллионов рублей, поскольку считает, что подсудимая не сможет ему возместить ущерб: она не является гражданкой РФ, официально не трудоустроена, семья ее не богатая, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. - От ущерба в связи с потерей 7 млн рублей он не отказывался.

Напомним, в ноябре 2021 года бизнесмен забыл сумку от ноутбука на парковке у гостиницы Обь после застолья с другом в ресторане. По его словам, внутри находились все его накопления – 7 млн рублей, которые он хотел положить на банковский счет, но передумал. Более 3 млн рублей из этой суммы он взял в качестве кредитов в нескольких крупных банках. Затем целый день предприниматель продолжал вечеринку и хватился своих сбережении только на следующий день.

Сумку подобрала уборщица из гостиницы, которая шла на работу. Женщина утверждала, что внутри не было ничего кроме ручки, флешки, маски и двух пакетов для денег. Однако полиция поместила ранее не судимую гражданку Киргизии в СИЗО. Уборщица отрицала вину, по ее словам, денег в сумке не было.

Женщина успешно прошла полиграф, а вот бизнесмен провалил ответы на некоторые вопросы. Согласно материалам дела, крупную сумму в сумке никто не видел, кроме самого бизнесмена. После случившегося предприниматель решил объявить себя банкротом. Однако защитники 44-летней Айнагул считают, что денег в сумке вовсе не было.

- Суд отложил рассмотрение ходатайства по мере пресечения на 27 июня, - добавил адвокат женщины Адбилазиз Бадалбаев.

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