«Найти на улице вещь - не означает преступление»: последнее слово уборщицы, которую обвиняют в краже 7 миллионов

Женщина почти год провела в СИЗО Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 44-летняя уборщица из Киргизии умоляет новосибирский суд отпустить ее домой. Обвиняемая по скандальному делу о краже сумки с 7 миллионами сегодня выступила с последним словом. Уже завтра Октябрьский районный суд должен зачитать приговор мигрантке. Айнагуль Борбуева попробовала в очередной раз доказать, что она не брала денег, а сумка была пуста. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на этом суде. Мы публикуем монолог уборщицы:

- Ваша честь, найти на улице какую-либо вещь - не означает преступление. Да, я нашла сумку и уже тысячу раз жалею, что подобрала ее вообще. И у меня были мысли вернуть, но маленько не успела – хотела подождать до понедельника. Там не было ни единого рубля. Поверьте мне, пожалуйста, я говорю правду, – выступила на суде уборщица Айнагуль. –

– Я не лгу. Если надо будет, я могу поклясться своими детьми, они – смысл всей моей жизни. Да, я своей глупостью создала своей семье проблемы, очень раскаиваюсь в этом. Они тоже страдают и переживают за меня. Ваша честь, прошу вас понять меня как женщину и как мать. Потому что я невиновна, я не совершала никакого преступления. Я не способна на воровство. Для меня что-то украсть или своровать – это позор для моей семьи и для всей нашей страны. Я очень надеюсь на ваше справедливое решение и верю в ваше правосудие.

Полиграф подтвердил, что уборщица не врет - денег в сумке не было Фото: Никита МАНЬКО

После выступления Айнагуль суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Его огласят 27 октября.

Напомним, 5 ноября 2021 года 44-летняя техничка Айнагуль шла на работу в отель River Park, заметила возле него брошенный чехол для ноутбука, посмотрела содержимое и отнесла в комнату для персонала – до востребования находки. Через несколько дней Айнануль задержала полиция, суд арестовал ранее не судимую женщину по подозрению в краже в особо крупном размере.

Оказалось, что сумку у дороги оставил 36-летний бизнесмен. Он выпивал с другом в ресторане отеля, и потому, как заявил, был рассеян. Как утверждал предприниматель, в сумке было 7 миллионов рублей, которые он хотел положить на брокерский счет. Однако, никто кроме него самого денег не видел.

Приговор вынесут 27 октября Фото: Никита МАНЬКО

Бизнесмен и уборщица прошли полиграф, женщина прошла его, а бизнесмен в нескольких местах был не совсем откровенен. Кроме того защитники мигрантки нашли в деле множество нестыковок, по их версии, предпринимателю выгодно было «придумать историю с сумкой и деньгами, чтобы потом себя обанкротить и не быть должному банкам». Также адвокаты уборщицы просили суд провести эксперимент, посмотреть — влезет ли такая большая сумма в сумку.

Суд отказал в этом, но корреспонденты КП-Новосибирск опытным путем проверили: деньги, действительно, могли поместиться в чехол от ноутбука. Только были ли они? Так и остается загадкой. Кстати, бизнесмен на суды не ходит.

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