«Боюсь, что кто-то покажет пальцем и скажет: «Воровка»: уборщица, которую обвинили в краже 7 миллионов, написала письмо родным

Женщина обрадовалась, что потерпевший отказался от иска к ней. Однако судить ее продолжат Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирец утверждает, что потерял сумку с 7 миллионами рублей. Ее подобрала 44-летняя уборщица из Киргизии. Но были ли там деньги - вопрос, как говорится, на миллион... Женщина больше полугода сидит в СИЗО и твердит, что сумка была пуста. Айнагул успешно прошла исследование на полиграфе. Соотечественники считают ее невиновной, даже сам потерпевший отказался от иска. Кроме того, у него обнаружились новые долги перед банками. Каковы шансы освободить уборщицу и при чем тут долги бизнесмена - в материале КП-Новосибирск.

Женщина больше полугода находилась в СИЗО, от отчаяния чуть не наложила на себя руки Фото: Никита МАНЬКО

«НЕ ХОЧУ ЖИТЬ С ТАКИМ ПОЗОРОМ»

Утром 4 ноября 44-летняя уборщица Айнагул нашла брошенную сумку по дороге на работу недалеко от отеля на Михайловской набережной. После чего женщина попала в СИЗО по обвинению в краже 7 миллионов рублей. Потерпевшим оказался молодой менеджер одной из фирм, который планировал заняться трейдерством и даже открыл два банковских счета.

Мужчина решил рискнуть всем: продал однокомнатную квартиру и долю в другой, реализовал автомобиль и набрал кредитов на 6 миллионов рублей. Говорит, деньги хранил под матрасом, в злополучный день выгреб все сбережения и поехал на встречу с другом. Вот только забыл, что делу время, потехе час, и оказался с крупной суммой в ресторане. После распитой бутылки водки сумку забыл и ушел в запой на сутки, а затем спохватился: ни сумки, ни денег.

Задержанная твердила, что денег в сумке не было. Но есть потерпевший, его показания и видео с камер наблюдения, где та подбирает сумку, проходит 10 метров и заглядывает внутрь. Бизнесмен продолжал уверять, что деньги были в сумке, Айнагул стояла на своем: невиновна. Но на третьем по счету заседании суда мужчина внезапно перестал требовать деньги с уборщицы.

- Потерпевший не стал поддерживать свои исковые требования о возмещении 7 миллионов рублей, поскольку считает, что подсудимая не сможет возместить ему ущерб: она не является гражданкой РФ, официально не трудоустроена, семья у нее небогатая, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. - От ущерба в связи с потерей 7 миллионов рублей он не отказывался.

В сумке от ноутбука якобы лежали 7 млн рублей, но никто, кроме потерпевшего их не видел. Фото: Предоставлено адвокатом обвиняемой

Слова бизнесмена стали для матери троих детей надеждой на оправдательный приговор. Она передала мужу письмо. С разрешения семьи приводим текст в переводе с киргизского.

- Месяц не было вестей, адвокат не заходил. Но вчера меня обрадовал суд, на котором я была. Немножко мне легче стало, что он признает свою ошибку. Этот потерпевший отказался от своего иска. Он сам уже косвенно доказывает, что я не виновата. Там этих 7 миллионов не было, получается. У него совесть играла, вот это успокаивает. До этого я хотела покончить с собой. Не хочу жить с таким позором, - пишет в письме на волю Айнагул. - Вдруг кто-нибудь покажет пальцем и скажет: «Она воровка».

У женщины две взрослые дочери и четверо внуков в Кыргызстане, а также сын, который в этом году оканчивает школу в Новосибирске. У Айнагул есть и высшее образование, и положительные характеристики. Муж Айнагул - гражданин России, супруги хотели вместе оформить гражданство, доучить сына и вернуться в родной Бишкек.

Теперь защитник Айнагул добивается изменения меры пресечения с СИЗО на домашний арест, однако суд уже отклонял ходатайство: иностранная гражданка якобы прописана по одному адресу, а проживает по другому. Адвокат же верит, что сможет добиться оправдания уборщицы.

- В суде допросили потерпевшего, он говорил, что никакой он не предприниматель, работал менеджером в одной из фирм. Название не говорит, даже не может пояснить, официально он там был трудоустроен или нет. При этом у него долги в банках на 6 миллионов. Платил ли он по кредитам? Говорит, что нет, - рассказывает адвокат Абдилазиз Бадалбаев.

Потерпевший взял деньги на встречу с другом, но пошел не в банк, а в ресторан. Фото: Соцсети

ДЕНЕГ НЕ ВИДЕЛА ДАЖЕ ДЕВУШКА

Обвинение уборщицы в краже строится на показаниях бизнесмена и видео, которое в суде еще не смотрели. Даже если бизнесмен отказался от иска к уборщице, уголовное дело закрывать не хочет и надеется вернуть свои 7 миллионов рублей.

- С началом слушаний я узнал, что следователь из отдела полиции Октябрьского района, которая вела дело, ушла со своей должности, - говорит Абдилазиз Бадалбаев. - Я прошу представителей банков, которые давали кредиты потерпевшему, выступить свидетелями на суде и представить документы. Возможно, это поможет доказать, что денег в сумке не было. Их не видела даже девушка потерпевшего, хотя живет с ним в одной квартире.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Он просто пожалел уборщицу»

Отказ бизнесмена от иска к уборщице вряд ли поможет ей выйти из СИЗО и избежать уголовной ответственности, говорят юристы.

- Отказ потерпевшего от иска говорит только о том, что бизнесмен не претендует на эти денежные средства, которые якобы взяла уборщица. Проще говоря, бизнесмен пожалел женщину, это его право. Однако это не исключает уголовной ответственности, которую может назначить суд, - прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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