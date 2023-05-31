Почти 2 года в СИЗО за пустую сумку: оправданная по делу о краже 7 миллионов уборщица намерена просить компенсацию

Уборщица надеялась на справедливость, но ждать пришлось 1 год и 7 месяцев. Фото: Никита МАНЬКО/Предоставлено адвокатом

Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, осужденную за кражу сумки, где якобы лежали 7 миллионов рублей. Мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, через несколько дней в полицию подал заявление его владелец. Он уверял, что внутри были 7 миллионов. Айнагуль провела в СИЗО почти 2 года, доказывая свою невиновность: она не отрицала, что взяла сумку, но уверяла, что та была без денег.

- Судебная коллегия определила – приговор Октябрьского районного суда от 7 октября 2022 года в отношении Борбуевой А.П. изменить. Действия ее переквалифицировать с п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ, от назначенного наказания в виде штрафа в 60 тысяч рублей Борбуеву освободить. Избранную меру пресечения отменить, из-под стражи в СИЗО №1 Новосибирска Борбуеву освободить, - зачитала приговор судья Новосибирского областного суда Елена Плотникова.

Айнагуль благодарит родных и всех, кто поддерживал ее в борьбе. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Освобожденная Айнагуль Борбуева дала первое интервью КП-Новосибирск. Женщина рассказывает, что в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, «чтобы успокоиться». Зла на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.

Видеозаписи с камер стали одним из доказательств следователей полиции. Фото: Предоставлено защитниками подсудимой

- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья - родные и мои близкие друзья. «Комсомольская правда» писала про нестыковки в деле, адвокаты поддерживали. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что». Со здоровьем у меня тут начались проблемы. Сейчас буду лечиться, меня поддержат родные и соотечественники, - рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.

Судебная коллегия изменила приговор, освободив женщину. Фото: Никита МАНЬКО

- Тревожно было ждать решения по апелляции сегодня?

- Да. На первом суде я до конца верила, что судья хотя бы отпустит по отсиженному в СИЗО сроку, но она вынесла мне приговор - 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Сейчас, спасибо, услышали, выпустили. Если честно, хочу уехать на родину в Киргизию теперь.

- Вы будете судиться за компенсацию?

- Да, мы с адвокатом дальше продолжим. А сейчас я наконец-то с семьей, меня встречали муж, сын, мои близкие друзья и соотечественники из консульства.

Прокурор (слева) и адвокат (справа), возможно, обжалуют даже это решение. Фото: Никита МАНЬКО

- Бизнесмен обвинял вас в краже. Как думаете, какое наказание ему теперь будет и будет ли?

- Я никому не желаю оказаться на моем месте, даже самому заклятому врагу. На все Бог судья.

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