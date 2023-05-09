Фото и видео Дня Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске: показываем 30 лучших кадров

Лучшие фото с празднования 9 мая в Новосибирске. Фото: Виталий ЦУКАНОВ // Евгений КОЧКИН
День Победы в Новосибирске начался с парада. Утром тысячи зрителей пришли на Площадь Ленина, чтобы увидеть военных в парадной форме и военную технику. Офицеры вынесли Знамя Победы.
Офицеры вынесли Знамя Победы.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Парад Победы - 2023 в Новосибирске принимал генерал-майор, начальник НВВКУ Сергей Марковчин. Командовал парадом командир 39-й ракетной дивизии, полковник Данил Фиафанов. В ответ на поздравление командования участники парада поприветствовали генерала троекратным ура!
Начальник НВВКУ Сергей Марковчин принимал Парад Победы.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Военные поразили зрителей четким шагом и выправкой.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Женщины-военные прошли отдельной колонной.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Танк Т-34 возглавил колонну военной техники. Легендарную боевую машину восстанавливали военнослужащие в Новосибирске, уже несколько лет танк участвует в традиционном параде.
В Параде Победы участвовал восстановленный Т-34.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Военные высоко тянули головы.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Два истребителя Су-34 пролетели над Новосибирском утром 9 мая. Современные истребители участвовали в Параде Победы, следом появился турбовинтовой самолет.
Истребители Су-34 пролетели над Парадом.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Новосибирцы увидели «Ярсы» - комплексы межконтинентальных баллистических ракет, которые составляют ядерный щит страны.
Сибиряки увидели «Ярсы», которые несут стратегические ядерные ракеты.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В Параде Победы-2023 приняли участие юнармейцы. Четыре колонны школьников и студентов промаршировали вместе с войсками. Отдельной колонной прошли служащие МЧС.
В этом году в параде приняло участие 4 колонны юнармейцев.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Колонна сотрудников МЧС.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Первые лица Новосибирска поздравили горожан с Днем Победы. Губернатор Андрей Травников отметил, как важно сохранить память о подвиге предков. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул: «Пока жива наша память, нас никому не одолеть».
«Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн формате: имена славных сибиряков показали в бегущей строке на стеле «Новосибирск-Город Трудовой Доблести». Десятки тысяч постов с рассказами новосибирцев появились в соцсетях. Некоторые водители разместили портреты участников на автомобилях.
Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Тысячи семей зажгли «Свечу памяти» накануне 9 мая. Всероссийская акция прошла на Монументе Славы, в парке «Березовая роща», на Монументе славы первомайцам и в других памятных местах.
Семья Грицкевич традиционно участвует в акции «Свеча памяти». Фото: Алина Нечаева
Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Дружинники из волонтерской роты возложили цветы к Вечному огню. Фото: Сергей ПРОСКУРЯКОВ
Утром 9 мая юные патриоты и волонтеры возложили цветы на Монументе Славы.
Жители Академгородка праздновали 9 мая на мемориальном комплексе «Алёша-Сибиряк».Фото: Молодежный центр «Левобережье»
Празднование 9 мая продолжилось в районах Новосибирска: с патриотическими песнями, выступлением ансамблей и творческих коллективов, полевой кухней. Жители Академгородка возложили цветы к Мемориальному комплексу «Алёша-Сибиряк».
Танцевальные коллективы выступали в скверах и парках. Фото: Алина НЕЧАЕВА
В парке имени Кирова волонтеры показали современное вооружение и амуницию. Фото: Роман БЫКОВ
В парке имени Кирова Волонтерская рота Новосибирска знакомила школьников с современным вооружением и амуницией.
Дети учились основам ОБЖ. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Горожане фотографировались с реконструкторами Великой Отечественной в Первомайском сквере. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Реконструкторы Великой Отечественной войны устроили выставку в Первомайском сквере. Ансамбли народной музыки и танца исполнили песни военных лет.
В забеге участвовали более 2,2 тысяч человек. Фото: https://t.me/tereshkovaave.
Более 2,2 тысяч спортсменов пробежали по центру Новосибирска на эстафете памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина. В забеге участвовали 175 команд, среди них школьники, спортсмены и сотрудники силовых структур.
Вечерний концерт завершился выступлением первых лиц. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Кульминацией вечера стал салют в честь 9 мая на Михайловской набережной. Его ждали тысячи горожан.
Салют в честь 9 мая было видно из разных точек города.
Фото: Евгений КОЧКИН
Около 22:00 небо над рекой расцвело яркими красками к радости горожан. Другие фейерверки запустили на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.
Залпы гремели около 15 минут.
Фото: Евгений КОЧКИН
Знамя Победы над символом Новосибирска.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Знамя Победы появилось над зданием Театра оперы и балета в Новосибирске в честь празднования 9 мая. Театр открыли в День Победы, ставили оперу Глинки «Иван Сусанин».
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