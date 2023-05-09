Фото и видео Дня Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске: показываем 30 лучших кадров

Лучшие фото с празднования 9 мая в Новосибирске. Фото: Виталий ЦУКАНОВ // Евгений КОЧКИН

День Победы в Новосибирске начался с парада. Утром тысячи зрителей пришли на Площадь Ленина, чтобы увидеть военных в парадной форме и военную технику. Офицеры вынесли Знамя Победы.

Офицеры вынесли Знамя Победы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Парад Победы - 2023 в Новосибирске принимал генерал-майор, начальник НВВКУ Сергей Марковчин. Командовал парадом командир 39-й ракетной дивизии, полковник Данил Фиафанов. В ответ на поздравление командования участники парада поприветствовали генерала троекратным ура!

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин принимал Парад Победы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Военные поразили зрителей четким шагом и выправкой. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Женщины-военные прошли отдельной колонной. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Танк Т-34 возглавил колонну военной техники. Легендарную боевую машину восстанавливали военнослужащие в Новосибирске, уже несколько лет танк участвует в традиционном параде.

В Параде Победы участвовал восстановленный Т-34. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Военные высоко тянули головы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Два истребителя Су-34 пролетели над Новосибирском утром 9 мая. Современные истребители участвовали в Параде Победы, следом появился турбовинтовой самолет.

Истребители Су-34 пролетели над Парадом. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Новосибирцы увидели «Ярсы» - комплексы межконтинентальных баллистических ракет, которые составляют ядерный щит страны.

Сибиряки увидели «Ярсы», которые несут стратегические ядерные ракеты. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В Параде Победы-2023 приняли участие юнармейцы. Четыре колонны школьников и студентов промаршировали вместе с войсками. Отдельной колонной прошли служащие МЧС.

В этом году в параде приняло участие 4 колонны юнармейцев. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Колонна сотрудников МЧС. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Первые лица Новосибирска поздравили горожан с Днем Победы. Губернатор Андрей Травников отметил, как важно сохранить память о подвиге предков. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул: «Пока жива наша память, нас никому не одолеть».

«Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн формате: имена славных сибиряков показали в бегущей строке на стеле «Новосибирск-Город Трудовой Доблести». Десятки тысяч постов с рассказами новосибирцев появились в соцсетях. Некоторые водители разместили портреты участников на автомобилях.

Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Тысячи семей зажгли «Свечу памяти» накануне 9 мая. Всероссийская акция прошла на Монументе Славы, в парке «Березовая роща», на Монументе славы первомайцам и в других памятных местах.

Семья Грицкевич традиционно участвует в акции «Свеча памяти». Фото: Алина Нечаева

Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Дружинники из волонтерской роты возложили цветы к Вечному огню. Фото: Сергей ПРОСКУРЯКОВ

Утром 9 мая юные патриоты и волонтеры возложили цветы на Монументе Славы.

Жители Академгородка праздновали 9 мая на мемориальном комплексе «Алёша-Сибиряк».Фото: Молодежный центр «Левобережье»

Празднование 9 мая продолжилось в районах Новосибирска: с патриотическими песнями, выступлением ансамблей и творческих коллективов, полевой кухней. Жители Академгородка возложили цветы к Мемориальному комплексу «Алёша-Сибиряк».

Танцевальные коллективы выступали в скверах и парках. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В парке имени Кирова волонтеры показали современное вооружение и амуницию. Фото: Роман БЫКОВ

В парке имени Кирова Волонтерская рота Новосибирска знакомила школьников с современным вооружением и амуницией.

Дети учились основам ОБЖ. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Горожане фотографировались с реконструкторами Великой Отечественной в Первомайском сквере. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Реконструкторы Великой Отечественной войны устроили выставку в Первомайском сквере. Ансамбли народной музыки и танца исполнили песни военных лет.

В забеге участвовали более 2,2 тысяч человек. Фото: https://t.me/tereshkovaave.

Более 2,2 тысяч спортсменов пробежали по центру Новосибирска на эстафете памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина. В забеге участвовали 175 команд, среди них школьники, спортсмены и сотрудники силовых структур.

Вечерний концерт завершился выступлением первых лиц. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Кульминацией вечера стал салют в честь 9 мая на Михайловской набережной. Его ждали тысячи горожан.

Салют в честь 9 мая было видно из разных точек города. Фото: Евгений КОЧКИН

Около 22:00 небо над рекой расцвело яркими красками к радости горожан. Другие фейерверки запустили на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.

Залпы гремели около 15 минут. Фото: Евгений КОЧКИН

Знамя Победы над символом Новосибирска. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Знамя Победы появилось над зданием Театра оперы и балета в Новосибирске в честь празднования 9 мая. Театр открыли в День Победы, ставили оперу Глинки «Иван Сусанин».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber