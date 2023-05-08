«Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Акция пройдет сразу на нескольких локациях. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Акция «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2023 года – одно из самых ожидаемых событий в честь празднования Дня Победы. Прямая онлайн-трансляция мероприятия начнется в 22.00.

Акция пройдет сразу на нескольких площадках: на Монументе Славы, в парке «Березовая роща», у монумента славы первомайцам, погибшим в 1941-1945 годах, у памятника павшим работникам Новосибирского ремонтно-механического завода, у памятника «Вальс Победы», на аллее памяти павших воинов-сибиряков на улице Русской, у памятника воину-освободителю «Алеша», в сквере-мемориале «Ушедшим в вечность — вечная память», у стелы в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны.

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