Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Парад начнется в 10.00. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года начнется в 10.00. Прийти и посмотреть на торжественное шествие на площади Ленина могут все желающие. В этом году по главной улице города промаршируют больше 2000 человек.

Во время парада по площади проедет 32 единицы техники. По традиции механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Так же новосибирцы смогут увидеть

бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», боевую машину реактивной артиллерии БМ-21 «Град»

Если вы не попали на праздник, то все самые яркие моменты вы увидите на нашем сайте: прямая онлайн-трансляция начнется в 10.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber