День Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

В этом году отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года – один из самых важных праздников и его планируют отмечать. В каждой семье есть герои, которые давали отпор фашистам на поле боя и ковали Победу в тылу.

В этом году праздник отметят с размахом. Сибиряки увидят и парад, и салют, и концерты. Полную программу мероприятий вы можете прочитать здесь.

В нашей прямой онлайн-трансляции вы сможете увидеть, как в городе отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем самые необычные кадры.

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