День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Новосибирске отметят парадом и салютом. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года власти региона планируют отметить c размахом: будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов. Полное расписание мероприятий - в нашем материале.

Показы фильмов о Великой Отечественной войне

Когда: 19 и 26 апреля в 15.00

Где: кинотеатр им. Маяковского (Красный пр-т, 15)

Совместно с Музеем Новосибирска кинотеатр покажет фильмы о сибиряках и Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. 19 апреля пройдут премьеры фильмов «Город трудовой доблести», «Культура, которую мы сберегли», «Щит милосердия», 26 апреля - «Город женщин», «Этот день мы приближали как могли».

Акция «Свеча памяти»

Когда: 8 мая в 22.00

Где: Монумент Славы (основная площадка), монументы и памятные доски во всех районах Новосибирска

В парках новосибирцы зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной Войны. Во всероссийской акции может поучаствовать любой желающий. Если не сможете попасть на площадку, достаточно зажечь свечу и поставить ее к окну у себя дома.

День Победы

Когда: 9 мая

10.00 Парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина

10.45 Шествие «Бессмертного полка»

11.30 - 13.00 Военно-патриотическая программа для участников «Бессмертного полка»

12.00 - 18.00 Праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!» в Первомайском сквере

13.30 - 17.30 Эстафета памяти маршала Александра Покрышкина среди учащихся школ, вузов, ссузов, военных училищ

На городской забег попадут спортсмены, показавшие лучшие результаты в районных эстафетах. Бежать участники будут по Красному проспекту от пересечения с улицей Депутатской до улицы Сибревкома.

13.00 - 18.00 Показ фильмов в кинотеатре им. Маяковского

18.00 - 22.00 Программа «Новосибирск. Во имя Победы!» на сцене на площади Ленина

21.50 - 22.00 Праздничный фейерверк с площадки за НОВАТом и артиллерийский салют с набережной Оби

Также в этом году впервые задействуют стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Мероприятия на этой площадке пока в стадии разработки.

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