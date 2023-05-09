Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Первый залп прозвучит в 21.50.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2022 года станет яркой точкой праздника. Новосибирцы смогут его увидеть сразу в нескольких районах города: Так же будет запущено шесть фейерверков.
Главный салют будет запущен на Михайловской набережной. Первый залп прозвучит в 21.50. Так же фейерверки будут запущены на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.
Прямая онлайн-трансляция одного из самого красивых моментов празднования дня Победы начнется в 22.00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Твиттер