Фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023: 20 лучших кадров

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметили парадом. На площади Ленина собрались сотни горожан, чтобы посмотреть на торжественное шествие войск Новосибирского военного горнизона. Мы собрали лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года, чтобы вы не пропустили самые яркие моменты праздника.

Колонны вышли на площадь. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Военные колонны начали выстраиваться на площади Ленина за 15 минут до начала парада.

Новосибирцы собрались на площади Ленина. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

На время парада площадь Ленина и Красный проспект были перекрыты. Новосибирцы приходили туда заранее, чтобы занять хорошие места.

Знаменная группа. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Парад начался в 10 утра. Первыми на площадь Ленина вышла знаменная группа. Она вынесла государственный флаг РФ и легендарное Знамя Победы. В знаменной группе были курсанты почетного караула НВВКУ.

Новосибирцы собрались на площади Ленина. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В этом году парад принимал Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. Командовал - командир 39 ракетной дивизией полковник Данил Фиафанов.

Сергей Марковчин проехал перед колоннами. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Сергей Марковчин проехал перед колоннами военных и поздравил их с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В ответ участники парада поприветствовали его троекратным ура!

Открыли шествие барабанщики из Сибирского кадетского корпуса. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Одни из самых юных участников парада – барабанщики из Сибирского кадетского корпуса. Они задавали темп движения парадных расчетов.

Военные шли ровно, чеканя шаг. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В параде приняли участие больше 2000 военных.

В строю внучки и правнучки тех, кто ковал Победу в тылу. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

По площади прошел сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона. Форма им к лицу.

Колонна МЧС. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Издалека виднеются оранжевые береты. К зрителям выходит колонна МЧС.

По площади прошли 4 колонны юнармейцев. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В этом году в параде приняло участие 4 колонны юнармейцев. Мальчики и девочки наравне со взрослыми проходят по Красному проспекту.

ТанкТ-34 возглавляет механизированную колонну. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Следом за пешими колоннами на площадь выезжает военная техника. Первым перед зрителями во всей красе предстает танк Т-34. Это символ Великой Победы. Он был восстановлен и подготовлен к параду силами и средствами личного состава армии.

Радиорелейная станция «Р-416ГМ». Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Новосибирцам показали радиорелейную станцию «Р-416ГМ».

Военные ехали с высоко поднятыми головами. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Во время парада по площади проехали 32 единицы техники. Среди них были и бронетранспортеры «БТР-82АМ». Их еще называют «истребителями танков».

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В военной механизированной колонне в самом конце движется подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». По своим характеристикам он превосходит все аналогичные образцы вооружения в мире.

Из авиации новосибирцы увидели только «СУ-34». Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Парад проходил без официального участия авиации. Однако, новосибирцы смогли увидеть истребители «Су-34».

Военный оркестр играл весь парад. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Музыкальное сопровождение на Параде Победы обеспечивал сводный военный оркестр новосибирского горнизона. Он состоял из пяти военных оркестров и 90 музыкантов.

Парад завершился выносом увеличенной копии Знамя Победы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В конце парада на площадь Ленина вынесли увеличенную копию Знамени Победы. Именно его водрузили над Рейхстагом в 1945 году.

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