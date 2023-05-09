Фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023: 20 лучших кадров

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметили парадом. На площади Ленина собрались сотни горожан, чтобы посмотреть на торжественное шествие войск Новосибирского военного горнизона. Мы собрали лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года, чтобы вы не пропустили самые яркие моменты праздника.
Колонны вышли на площадь.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Военные колонны начали выстраиваться на площади Ленина за 15 минут до начала парада.
Новосибирцы собрались на площади Ленина.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
На время парада площадь Ленина и Красный проспект были перекрыты. Новосибирцы приходили туда заранее, чтобы занять хорошие места.
Знаменная группа.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Парад начался в 10 утра. Первыми на площадь Ленина вышла знаменная группа. Она вынесла государственный флаг РФ и легендарное Знамя Победы. В знаменной группе были курсанты почетного караула НВВКУ.
Новосибирцы собрались на площади Ленина.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В этом году парад принимал Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. Командовал - командир 39 ракетной дивизией полковник Данил Фиафанов.
Сергей Марковчин проехал перед колоннами.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Сергей Марковчин проехал перед колоннами военных и поздравил их с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В ответ участники парада поприветствовали его троекратным ура!
Открыли шествие барабанщики из Сибирского кадетского корпуса.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Одни из самых юных участников парада – барабанщики из Сибирского кадетского корпуса. Они задавали темп движения парадных расчетов.
Военные шли ровно, чеканя шаг.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В параде приняли участие больше 2000 военных.
В строю внучки и правнучки тех, кто ковал Победу в тылу.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
По площади прошел сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона. Форма им к лицу.
Колонна МЧС.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Издалека виднеются оранжевые береты. К зрителям выходит колонна МЧС.
По площади прошли 4 колонны юнармейцев.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В этом году в параде приняло участие 4 колонны юнармейцев. Мальчики и девочки наравне со взрослыми проходят по Красному проспекту.
ТанкТ-34 возглавляет механизированную колонну.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Следом за пешими колоннами на площадь выезжает военная техника. Первым перед зрителями во всей красе предстает танк Т-34. Это символ Великой Победы. Он был восстановлен и подготовлен к параду силами и средствами личного состава армии.
Радиорелейная станция «Р-416ГМ».
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Новосибирцам показали радиорелейную станцию «Р-416ГМ».
Военные ехали с высоко поднятыми головами.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Во время парада по площади проехали 32 единицы техники. Среди них были и бронетранспортеры «БТР-82АМ». Их еще называют «истребителями танков».
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В военной механизированной колонне в самом конце движется подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». По своим характеристикам он превосходит все аналогичные образцы вооружения в мире.
Из авиации новосибирцы увидели только «СУ-34».
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Парад проходил без официального участия авиации. Однако, новосибирцы смогли увидеть истребители «Су-34».
Военный оркестр играл весь парад.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Музыкальное сопровождение на Параде Победы обеспечивал сводный военный оркестр новосибирского горнизона. Он состоял из пяти военных оркестров и 90 музыкантов.
Парад завершился выносом увеличенной копии Знамя Победы.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В конце парада на площадь Ленина вынесли увеличенную копию Знамени Победы. Именно его водрузили над Рейхстагом в 1945 году.
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