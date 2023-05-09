"Бессмертный полк проходит в онлайн-формате. Фото: Алина НЕЧАЕВА

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 Мая 2023 проходит в онлайн-формате. Традиционное шествие в этом году было отменено по всей стране.

В Новосибирске «Бессмертный полк» идет в формате бегущей строки на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести». Горожанам также предложили альтернативу в виде размещения портретов героев в окнах машин, на футболках, бейджах или в качестве аватаров в социальных сетях.

Фотографии героев транслируют на стеле "Новосибирск - Город Трудовой Доблести". Фото: Алина НЕЧАЕВА

В центре города сегодня уже прошел Парад Победы — его можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции. На площади Ленина сегодня также пройдет концерт, который завершится фейерверком, в городских скверах и парках запланированы праздничные мероприятия. В 21:50 на Михайловской набережной пройдет салют.

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