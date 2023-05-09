Над центром Новосибирска пролетели истребители. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В Новосибирске два истребителя Су-34 приняли участие в Параде Победы 9 мая 2023. Авиацию было не очень хорошо видно из-за туч.

Пролетели над центром города только два истребителя Су-34 новосибирского авиазавода имени Чкалова и турбовинтовой самолет. Вертолеты и военные самолеты в этом году в Параде не участвовали.

Авиацию было не очень хорошо видно из-за облаков. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Напомним, онлайн-трансляцию Парада вы можете посмотреть на нашем сайте. Еще мы ведем большую общую трансляцию праздничных мероприятий на День Победы в Новосибирске 2023.

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