Над центром Новосибирска пролетели истребители.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В Новосибирске два истребителя Су-34 приняли участие в Параде Победы 9 мая 2023. Авиацию было не очень хорошо видно из-за туч.
Пролетели над центром города только два истребителя Су-34 новосибирского авиазавода имени Чкалова и турбовинтовой самолет. Вертолеты и военные самолеты в этом году в Параде не участвовали.
Авиацию было не очень хорошо видно из-за облаков.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Напомним, онлайн-трансляцию Парада вы можете посмотреть на нашем сайте. Еще мы ведем большую общую трансляцию праздничных мероприятий на День Победы в Новосибирске 2023.
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