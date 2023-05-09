Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днем Победы

Политики прибыли на торжество. Фото: ЗС НСО.

Во вторник, 9 мая на Параде Победы мэр Новосибирска поздравил горожан с праздником.

— Смысл в том, что это историческое событие — яркий пример для всех нас, как надо любить свою Родину, как надо трудиться, и как надо ее защищать. Крайне актуальные вопросы для сегодняшнего дня. Пока жива наша память, нас никому не одолеть», — сказал градоначальник.

На торжестве высказался и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Политик отметил, как важно сохранять память о подвиге предков.

На параде 9 мая выступали подразделения Центрального военного округа и кадеты. По Новосибирску прошла и военная техника.

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