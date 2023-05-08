Фото и видео «Свечи памяти» в Новосибирске 8 мая 2023: показываем, как это было

В Новосибирске прошла акция «Свеча памяти». Фото: Алина НЕЧАЕВА
Публикуем фото и видео акции «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2023. В рамках мероприятия тысячи горожан зажгли огни в знак благодарности героям, погибшим в Великой Отечественной войне.
Основное место проведения акции - Монумент Славы. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Место сбора — Монумент Славы в Новосибирске. Еще за час до начала акции к нему стали подходить люди.
На месте работали волонтеры. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Возле мемориала работали волонтеры. Они бесплатно раздавали свечи всем участникам, а также следили за порядком.
Семья Грицкевич. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Для семьи Грицкевич быть участниками акции «Свеча памяти» — традиция. Каждый год без исключения они приходят почтить память своего родственника — Павла Андреевича Грицкевич, который умер в 2005 году. Для них это трепетный момент.
- Я из Ростова-на-Дону, семьей принимаем участие в акции каждый год: либо в Новосибирске, либо в Ростове. Дедушка у меня воевал. Дошёл до Германии, — поделилась с КП-Новосибирск Валентина, внучка Павла Грицкевич.
Акция проходила сразу в нескольких местах одновременно. Фото: Алина НЕЧАЕВА
В этом году «Свеча памяти» проходила сразу в нескольких местах города. Поставить свечку в память о погибших в войне горожане могли в парке «Березовая роща», у Монумента Славы первомайцам, погибшим в 1941-1945 годах, у памятника павшим работникам Новосибирского ремонтно-механического завода, у памятника воину-освободителю «Алеша», в сквере-мемориале «Ушедшим в вечность — вечная память»
«Свеча памяти» началась в 22.00. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Акция началась ровно в 22.00. Для начала всем собравшимся напомнили о герое-земляке, командире эскадрильи Александре Покрышкине. Новосибирцы еще раз услышали о подвигах маршала авиации, о том, как юный Покрышкин стал непревзойденным мастером воздушного боя.
Память героев почтили минутой молчания. Фото: Алина НЕЧАЕВА
Затем сибиряки почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Свечи зажгли в память о погибших. Фото: Алина НЕЧАЕВА
После этого все собравшиеся зажгли свечи и поставили их на мемориал. Многие старались оставить их возле Вечного огня.
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