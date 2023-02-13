Погибших стало 14: что известно о взрыве пятиэтажки в Новосибирске на 13 февраля 2023 года

От взрыва на линейной уже погибло 14 человек. Фото: Никита МАНЬКО

Спасатели четыре дня, начиная с 9 февраля, достают из-под плит и обломков тела и части тел погибших от взрыва пятиэтажки на улице Линейной в Новосибирске. Число погибших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В новосибирских больницах остаются еще 6 человек. Им становится лучше. Одного пациента из больницы № 34 переведут на амбулаторное лечение. Троих пациентов, которые находятся в отделении реанимации, планируется перевести в отделения по профилю. Еще трое находятся на амбулаторном лечении.

Здание фирмы, из которой якобы приходили мошенники, оказалось заброшенным бараком. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Некоторых жителей дома не нашли до сих пор. Одна из них — 58-летняя Елена Романова, майор ГУФСИН в отставке, которая жила вместе с котом Тёмой. Опознавать их будут по ДНК.

Старший по дому рассказал, из-за чего в подъезде случился взрыв. Он подтвердил версию о том, что в нескольких квартирах лжегазовщики поменяли газовые шланги, установив вместо них водопроводные. И сообщил о том, что в день взрыва как раз хотел совершить обход, предупредить жильцов о мошенниках.

После взрыва первый, третий и четвертый подъезды пятиэтажки остались целы. Но спасатели МАСС предупредили, что некоторые плиты уцелевших подъездов начали расходиться и могут обрушиться. Под контролем спасателей новосибирцев пускают внутрь только для того, чтобы те забрали свои вещи.

В домах Новосибирска специалисты проверят газовое оборудование. Фото: Анна ПАШАГИНА

В домах Новосибирска начали проверять газовое оборудование. Специалисты двух крупных организаций – Новосибирскоблгаз и «Газпром газораспределение» — прежде всего провели работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных. Специалисты министерства ЖКХ уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ.

Здание, где зарегистрирована фирма «Межрегионгаз Сервис», чьи сотрудники проходят в деле о взрыве дома в Новосибирске, оказалось уже 10 лет как заброшено. Прописка у фирмы в Омске, в промзоне, рядом с бетонным заводом. Такой же фальшивкой оказались и «газовщики» фирмы, которых отправили в СИЗО на 2 месяца.

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