Шесть человек остаются в больницах после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

В понедельник, 13 февраля, стало известно, что еще 6 новосибирцев остаются в больницах после взрыва газа на Линейной, 39. Пациенты постепенно идут на поправку, их состояние улучшается. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

– У всех состояние с положительной динамикой. Одного пациента из больницы № 34 переведут на амбулаторное лечение. Троих пациентов из реанимации после утренних консилиумов планируют перевести в профильные отделения, – уточнил Константин Хальзов.

Известно, что пострадавших после взрыва госпитализировали в четыре медучреждения. Речь идет о первой Горбольнице, 4-й больнице, Областной клинической больнице, а также о НИИТО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что число жертв трагедии на Линейной, 30 достигло 14 человек.

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